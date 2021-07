Sehnde

Die Sehnder Liberalen haben ihr Kandidatenteam für die Kommunalwahl nominiert. „Wir treten mit sieben hochmotivierten Kandidaten aus allen Altersgruppen an“, sagt der Sehnder FDP-Vorsitzende Jonas Renz, der derzeit als einziger FDP-Kommunalpolitiker im Stadtrat ist.

Für den Wahlbezirk Sehnde 1 führt Jonas Renz die Liste an. Mit ihm treten die Schülerin Julia Schulz, Orthopäde und Unfallchirurg Marcus Schönaich, Rentner Manfred Lill und IT-Manager Thomas Vögel an. Lill und Schulz kandidieren auch für den Sehnder Ortsrat; Schönaich, Vögel und Renz für den Ortsrat in Sehnde-Rethmar. Im Wahlbezirk Sehnde 2 treten der Wirtschaftsredakteur Carsten Germis und der Verwaltungswirt Martin Busche bei der Wahl zum Stadtrat an, Busche kandidiert außerdem für den Ortsrat in Wassel, Germis für den in Ilten.

Die Liberalen wollen nach der Kommunalwahl im September in Fraktionsstärke in den Stadtrat einziehen. „Unser Ziel sind dieses Mal mindestens drei Mandate im Rat“, erklärt Renz.

Liberalen wollen für mehr Bürgerbeteiligung sorgen

Programmatisch haben sich die liberalen Kandidaten vorgenommen, die Bürger in den Sehnder Ortsteilen stärker in wichtige kommunalpolitische Entscheidungen einzubinden. 

„Politik wird vor Ort entschieden“, formuliert Renz das Motto. Als Negativbeispiel führt er die seiner Meinung nach intransparenten Entscheidungen zum umstrittenen Gewerbegebiet Sehnde-Ost an. FDP-Ratsherr Renz übt dabei auch Kritik am Sehnder Bürgermeister Olaf Kruse. Wenn der Bürgermeister die Entscheidungen nicht transparent mache, müsse der Stadtrat dafür sorgen, dass die Bevölkerung stärker beteiligt werde, sagt er. Die Liberalen wollen im Stadtrat ab September konkret dafür sorgen, dass die kommunalpolitischen Diskussionen künftig breiter in die Öffentlichkeit getragen werden.

Gesamtplanung für die Innenstadt gefordert

Ein weiteres wichtiges Thema für die Liberalen ist die geplante Neugestaltung des Marktplatzes und der Sehnder Innenstadt. Für Renz ist es nicht sinnvoll, ohne eine vorherige Gesamtplanung die Breite Straße zur Fahrradstraße umzuwidmen. „Mit ist nicht klar, warum das so schnell gehen soll und was Anwohner und Gewerbetreibende und Restaurantbetreiber davon halten“, so Renz.

Auch FDP-Kandidatin Julia Schulz möchte die Stadt Sehnde mitgestalten. Als sie im Oktober 2020 nach Sehnde zurückzog, habe die Stadt auf sie einen verwahrlosten Eindruck gemacht, sagt sie. Unkraut breite sich über Fußwege aus, Büsche würden nicht zurückgeschnitten. Manche Gehwege seien so kaum nutzbar. Auch um diese Entwicklung zu stoppen, habe sie entschieden, in die Kommunalpolitik einzusteigen. „Verwahrlosung als angebliche Maßnahme zum Naturschutz“ ist aus Sicht der Sehnderin nicht der richtige Weg. Hinsichtlich Artenvielfalt findet FDP-Kandidatin Schulz es sinnvoller, Blumenwiesen oder Beete anzulegen.

Von Patricia Oswald-Kipper