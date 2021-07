Sehnde

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen aus Sehnde hat sein Team für die Kommunalwahl zusammengestellt. An der Spitze steht mit Jana Bertram erstmals eine Frau. Die 34 Jahre alte Erzieherin ist einNeuling in der Politik.

Jana Bertram kandidiert für den Sehnder Rat und die Regionsversammlung. Quelle: privat

Bertram führt die Liste im Wahlbereich Sehnde 1 (Haimar, Dolgen, Evern, Rethmar, Sehnde, Gretenberg und Klein Lobke) an. Außerdem tritt sie für die Grünen für die Regionsversammlung an.

Im Wahlbereich 1 folgen ihr auf der Liste Wilfried Brauns, Jan Pfalzer, Karl-Heinz Reinsch, Dirk Schütte und Sarah Hansch. Ratsherr Brauns kandidiert erneut für den Sehnder Stadtrat und bewirbt sich zudem für einen Platz im Ortsrat Dolgen-Evern Haimar.

Günter Pöser kandidiert auch für den Ortsrat

Auch Günter Pöser und Florian Schuchardt treten erneut als Spitzenkandidaten an. Beide sind bereits im Sehnder Rat vertreten. Pöser, der als Sozial-Betriebswirt im Klinikum Wahrendorff tätig ist, kandidiert auf Listenplatz 1 für den Wahlbereich 2. Der 62-Jährige bringt viel Erfahrung mit. Er ist seit 10 Jahren im Sehnder Rat aktiv und möchte neben dem Stadtrat erstmals auch im Ortsrat der Kernstadt Sehnde mitwirken.

IT-Administrator Florian Schuchardt (40) hat mehrere Jahre kommunalpolitische Erfahrung sammeln können. Er kandidiert auf Listenplatz 2 im Wahlbereich 2 sowie auf dem Listenplatz 1 für die Regionsversammlung. Schuchardt will zudem erneut in den Ortsrat Sehnde einziehen – und dabei Helmut Süß (SPD) als Ortsbürgermeister ablösen. Auf den weiteren Listenplätzen im Wahlbereich 2 folgen Sandy Steve Choiz, Maximilian Arnhold, Karl Friehs, Gustav Heineke und Anne Cécile Blanc.

Grüner will Ortsbürgermeister in Ilten werden

In den vergangenen zwei Jahren konnten sich die Sehnder Grünen über großen Zulauf freuen. Grünen-Chef Pöser weist auf die personelle Verstärkung hin, mit der die Grünen in diesem Wahljahr aufwarten können: „Wir können damit weitere Kandidaten für die Ortsräte benennen, das freut uns sehr.“ Einer der Neulinge auf der politischen Bühne ist Sandy Steve Choitz. Der 48 Jahre alte Polizeibeamte tritt für den Stadtrat an und will in Sehnde-Ilten das Amt des Ortsbürgermeisters von der SPD erobern. Die bisherige langjährige SPD-Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse tritt nicht noch einmal zur Wahl an.

Pöser sieht die Grünen in Sehnde gut aufgestellt. Das Team biete eine gute Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen. Die thematische Bandbreite sei groß: Sie reiche von Natur- , Klima- und Umweltschutz bis zum Ausbau Sehndes zum Wirtschaftsstandort mit schnellem Internet sowie als Familienstadt mit bezahlbarem Wohnraum und einem attraktiven Angebot an Kitaplätzen. Als weitere Themen nennt er die Reduzierung des Verkehrs auf Sehndes Durchgangsstraßen, eine gute Anbindung der Dörfer an den öffentlichen Personennahverkehr sowie die Verbesserung des sozialen Miteinanders – etwa durch die starke Vernetzung von Vereinen.

Grünen-Team stellt sich auf dem Marktplatz vor

Die Sehnder Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich am Sonnabend, 17. Juli, von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in Sehnde vor und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Sie werden dabei unterstützt von Simone Meyer, Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis 47 für den Bundestag, und Frauke Patzke, Kandidatin für das Regionsparlament.

Sehndes Grünen-Chef Günter Pöser (links) mit Florian Schuchardt (von links), Sandy Steve Choiz, Maximilian Arnhold, Karl Friehs, Gustav Heineke und Anne Cécile Blanc. Quelle: Privat

Von Patricia Oswald-Kipper