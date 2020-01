Sehnde

Erst Treckerdemos, dann Mahnfeuer und jetzt Verbraucherinformation: In Sehnde sind Landwirte am Montag auf die Bürger zugegangen und haben sie über die Hintergründe ihres Protests gegen die Agrarpolitik informiert.

Fabian Lehrke und seine Mitstreiter von der Organisation Land schafft Verbindung hatten einen Infostand auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Markt an der Peiner Straße aufgebaut, an dem Sie die Passanten informierten. Sie zeigten dabei etwa Messungen von unterschiedlichen belasteten Brunnen in der Region. In Hannover-Anderten etwa könne das Grundwasser nicht aufgrund der Düngung in der Landwirtschaft so stark verunreinigt sein, rechnete Lehrke vor. „Dort ist gar keine Landwirtschaft in der Nähe“, sagte der Sehnder Landwirt. Es gehe nun darum, die Bevölkerung aufzuklären, dass die Verunreinigung des Grundwassers mit Nitrat nicht allein von den Bauern stammen könne. „Wir wollen einfach, dass fair nach den Ursachen geforscht wird“, erklärte Lehrke.

„Wir wollen unser Image verbessern“

Bei der Aktion in Sehnde gehe es vor allem darum, „unser Image zu verbessern“, so Lehrke. Das sei momentan nicht gut. „Aber vieles in der deutschen Landwirtschaft läuft gar nicht so schlecht und das wollen wir den Leuten erklären“, sagte Lehrke.

Passant Gerd Schnupp diskutierte lange mit den Landwirten vor dem Supermarkt. „Ich finde es gut, dass sie hier die Menschen unmittelbar ansprechen.“ Die Landwirte erklärten den Sehndern nicht nur ihre Forderungen in der Agrarpolitik, sondern hielten die Passanten auch zum Einkauf regionaler Produkte an. Für Alfred Dröse müsste für diese eine bessere Kennzeichnung her. „Für den Verbraucher sind solche Produkte momentan noch schwer zu erkennen, daher orientieren sich beim Einkauf viele zuerst am Preis“, sagt der Landwirt.

Von Patricia Oswald-Kipper