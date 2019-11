Die AfD im Rat der Stadt Sehnde ist mit ihrem Antrag gescheitert, die Standortfrage für den Neubau des Feuerwehrhauses in Sehnde ganz neu zu diskutieren. Auch wenn es dafür vereinzelt Sympathie in der CDU-Fraktion gab, stimmte der Rat letztlich einhellig für den jetzigen Standort am Borsigring. Kostenpunkt: Rund 5,7 Millionen Euro.