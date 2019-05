Sehnde

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Himmelfahrtstag in Sehnde ist ein 66-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er war nach Angaben der Polizei bei der Feier der Ersten Herren des SuS Sehnde nach dem Kreispokalfinale am Waldstadion kurz vor 22 Uhr mit einem 64-Jährigen in Streit geraten. Nähere Angaben machen die Beamten dazu nicht. Bei der Auseinandersetzung trug der Mann schwere Kopfverletzungen davon und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei aber nicht.

Von Oliver Kühn