Sehnde

„Es kann nicht schaden, seine eigene Stadt noch besser kennen zu lernen“, meint Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse. Über das Angebot des Seniorenbeirates der Stadt freut er sich daher umso mehr. Denn das Gremium bietet in Kooperation mit dem Autorenteam des Heftes „Die Zeitreise“ erstmals Stadtführungen in Sehnde an. „Mit diesem Angebot möchten wir sowohl Alteingesessenen als auch Neubürgern und Neubürgerinnen interessante Blicke und Rückblicke in die Geschichte Sehndes ermöglichen“, sagt Hermann Krähling, Sprecher des Seniorenbeirates.

Insgesamt soll es drei Veranstaltungen geben. Damit auch Interessierte teilnehmen können, die nicht mehr so mobil sind, geht es am Dienstag, 3. August, um 10 Uhr im Ratssaal der Stadt (Eingang Nordstraße) zunächst mit einem Bildervortrag los. Dabei werden bis zu 100 Jahre alte Sehnde-Bilder aus einer Privatsammlung präsentiert. Eine Anmeldung ist bis zum 30. Juli erforderlich.

Stadtführungen starten am Rathaus und am Waldbad

Die erste Stadtführung durch Sehnde startet dann am Dienstag, 17. August, um 10 Uhr. Der Weg führt vom Rathaus über die Mittelstraße zur Peiner Straße, an der Nordstraße entlang zurück zum Rathaus. Die Strecke ist zwei Kilometer lang. Anmeldungen sind bis zum 13. August möglich.

Bei der zweiten Stadtführung geht es am Dienstag, 31. August, ab 10 Uhr um das Thema Kaliwerk. Der Rundgang führt vom Parkplatz am Waldstadion zur Bismarckstraße, weiter über die Straße Im Beekfeld zum Papenholz, im Anschluss zu den ehemaligen „Werksbaracken“ und wieder zurück zum Waldbad-Parkplatz. Die Strecke ist drei Kilometer lang. Anmeldungen werden bis zum 17. August entgegen genommen.

Die Teilnahme ist für alle Veranstaltungen kostenfrei, die Plätze sind jedoch begrenzt. Um die geltenden Hygienevorschriften und Abstände einhalten zu können, erhalten die Teilnehmer für die Dauer der Rundgänge ein drahtloses Lautsprechersystem in Form von Ohrhörern.

Anmeldungen nimmt Sehndes Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling unter Telefon (0 51 38) 70 72 91 oder per E.Mail an ehrenamt@sehnde.de entgegen.

Von Katja Eggers