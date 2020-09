Sehnde

Seit Montagmorgen muss sich ein 59-jähriger früherer Wahrendorff-Patient vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Er soll zwischen dem 24. Januar und dem 23. Februar in diesem Jahr in Sehnde sechs Brände gelegt haben. Dem Mann wird versuchte schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Der Mann, der zum Zeitpunkt der Taten aufgrund seines Gesundheitszustandes im Klinikum Wahrendorff in Sehnde lebte, soll verschiedene Altpapiercontainer im Stadtgebiet in Brand gesetzt haben.

Angeklagter nahm Gefährdung von Menschen billigend in Kauf

In einem Fall am 11. Februar dieses Jahres hatte der Mann einen Container in Brand gesteckt, der an der Wand eines Mehrfamilienhauses stand. Die Sehnder Feuerwehr verhinderte das Übergreifen des Feuers auf das bewohnte Haus. Der Angeklagte habe die Gefährdung von Menschen billigend in Kauf genommen, heißt es in der Anklage.

Am 23. Februar soll der Angeklagte dann Container am Steinweg in Sehnde angezündet haben. Dabei wurden nahezu alle Behälter der Wertstoffsammelstelle zerstört oder schwer beschädigt, ebenso wie ein Holzzaun. Zwei Autos, die neben den Containern standen, wurden wegen der Hitze des Feuers beschädigt. An ihnen schmolzen unter anderem Abdeckungen für Scheinwerfer und Blinker. Auch in diesem Fall wurde das Übergreifen des Feuers auf die Fahrzeuge und damit noch größere Schäden letztlich nur durch die rechtzeitig eintreffende Feuerwehr verhindert.

Der Angeklagte befindet sich weiterhin in einem psychiatrischen Krankenhaus. Aufgrund der Taten in Sehnde und des Verdachts gegen ihn wurde der Mann bereits am 12. März dieses Jahres in einer Einrichtung außerhalb von Sehnde untergebracht. Laut Anklage ist es möglich, dass wegen der psychischen Erkrankung des Mannes und einer möglichen verminderten Schuldfähigkeit die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vom Gericht angeordnet wird.

Urteil wird am 21. September gesprochen

Zum Prozessauftakt am Montag wurde zunächst die Anklageschrift verlesen. Demnach entstand bei den sechs Taten in Sehnde ein Schaden von 14.000 Euro. Allein bei der Brandstifung am 23. Februar kamen 12.000 Schaden zustande. Das Gericht hat vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 21. September gesprochen werden.

Von Patricia Oswald-Kipper