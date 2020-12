Sehnde

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hat die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza jetzt sieben Gefangenen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde gemacht. Ihnen wurden auf dem Gnadenweg ihre letzten Tage in Haft erlassen, sodass sie jetzt die Anstalt am Schnedebruch verlassen konnten. Das Justizministerium gewährt jedes Jahr vorbildlichen Gefangenen einen weihnachtlichen Hafterlass. Landesweit waren es in diesem Jahr 55 Insassen, die auf freien Fuß gesetzt wurden.

Strenge Bedingungen für Entlassung

Natürlich gebe es Bedingungen für eine solche Entlassung, macht das Justizministerium deutlich. So gehe es um Gefangene, deren reguläre Entlassung nur noch maximal einen Monat entfernt sei. Im Durchschnitt kämen so auf jeden Gefangenen lediglich 22 erlassene Tage. Außerdem sei ein beanstandungsfreies Verhalten Voraussetzung für die Gnadenentlassung. Vor zwei Jahren waren drei Häftlinge in den Genuss der Amnestie gekommen.

Insgesamt hätten sogar 59 Gefangene in den Genuss der vorzeitigen Entlassung kommen können. Aber nicht jeder nehme das Angebot auch an, wie das Ministerium mitteilte. Zwei Gefangene in der JVA Lingen und je einer in Oldenburg und Meppen hätten darauf verzichtet. Weihnachten hinter Gittern ist keine einfache Zeit, denn die Arbeit ruht und die Gefangenen sind mit sich selbst beschäftigt. Auch Besuch der Angehörigen ist während der Feiertage nicht gestattet.

Kurzgottesdienste an Heiligabend

Die JVA hat deswegen besondere Angebote vorbereitet, wie Marianne Schmidt, Öffentlichkeitsbeauftragte der Sehnder Anstalt, mitteilt. So gebe es coronabedingt in diesem Jahr mehrere Kurzgottesdienste an Heiligabend. Dabei wird auch über einen Beamer ein Krippenspiel des Kirchenkreises eingespielt. In einzelnen Vollzugsabteilungen seien Dart- oder Krökelturniere geplant. Wegen der Pandemie müssten allerdings die sonst üblichen Sportturniere ausfallen. Es sei aber kontaktloser Sport möglich. Außerdem gebe es über Weihnachten einen besonderen Speiseplan.

Von Michael Schütz