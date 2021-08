Sehnde

In Sachen Corona hat Sehnde jetzt mit Pattensen gleichgezogen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag mit Stand Mittwochmittag bei 0,0 – als einzige Kommunen in der Region Hannover. Aktuell sind in Sehnde fünf Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Ausbruch der Pandemie sind es damit nach Angaben der Region Hannover insgesamt 936 Fälle. Noch am Mittwoch, 21. Juli, lag die Inzidenz bei 42,1, fiel eine Woche darauf auf 21,0, um wieder eine Woche später auf 25,2 anzusteigen, bis jetzt die Null erreicht wurde.

Von Oliver Kühn