Siegfried Ludwig hat ein Geheimnis gelüftet. Der 81-Jährige beschäftigt sich seit vielen Jahre mit seinem Heimatort und hatte immer wieder von einem angeblichen früheren Braunkohlebergwerk in Sehnde gehört. Doch die genaue Stelle der ehemaligen Zeche war unbekannt, und auch Dokumente gab es keine darüber – bis Ludwig bei seinen aufwendigen Recherchen auf die Jahresberichte des Preußischen Staates von 1870 bis 1872 stieß, die die Existenz bestätigten. Und er glaubt nun auch zu wissen, warum das Bergwerk vor 150 Jahren aufgegeben wurde. „Ich vermute, dass 1872 das Geld ausgegangen ist“, sagt er.

Alte Zeche liegt an einem Feldweg

Geschichtlich interessiert sei er schon immer gewesen, sagt Ludwig. Neben seiner Arbeit als Vermessungssteiger erklomm er zahlreiche Berge und Gebirge auf der ganzen Welt. „Heute ist das vorbei, irgendwann muss einfach Schluss sein“, sagt der vitale Senior. Stattdessen konzentriert er sich jetzt auf seine Heimat Sehnde. „Ich brauche einfach etwas zu tun“, sagt er über sich selbst. Aus seinem Geschichtsinteresse heraus stellte er bereits Bildbände zusammen und schrieb ein Buch über den Kalibergbau in Sehnde.

Schon zwei Bildbände veröffentlicht Die Berge allgemein und Bergwerke im speziellen sind die Leidenschaft des ehemaligen Vermessungsingenieurs und Bergsteigers Siegfried Ludwig. Als Ingenieur war er zunächst bis zur Stilllegung 1981 im Werk Friedrichshall und danach bis 1994 im Werk Hugo Bergmannssegen tätig – in bis zu 1200 Metern Tiefe und bei 40 Grad. Die Geschichte des vergessenen Bergwerks hat der 81-Jährige ebenfalls aus persönlichem Interesse recherchiert, um sie der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Verlegen will er sein Manuskript aber nicht. Der Sehnder hat vor vier Jahren bereits das Buch „80 Jahre Kalibergbau in Sehnde“ geschrieben, einen 60-seitigen Bildband mit 137 historischen Fotos, Texten und grafischen Darstellungen. Bereits vor fast zehn Jahren erschien zudem das Buch „ Sehnde – Bildband 2010“. In dem 130 Seiten starken Fotobuch präsentierte der Amateurfotograf seine Heimatstadt in 220 Bildern. Damit hat er auch die Entwicklung Sehndes vom Dorf zur Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert.

Von dem Sehnder Braunkohlebergwerk hatte er immer wieder gehört, allerdings gab es weder Belege noch Dokumente. Auch die Stelle sei keinem der Sehnder bekannt gewesen, erzählt er – dabei sei diese geschichtlich hoch interessant. Das Braunkohlebergwerk lag zwischen Rethmar und Sehnde: Fährt man heute aus Sehnde in Richtung Rethmar, passiert man den Kreisel an der Kommunalen Entlastungsstraße. Direkt dahinter führt rechts ein privater Feldweg zum Schloss Rethmar. Etwa auf halber Strecke wachsen mittelgroße Bäume und zahlreiche Sträucher – und genau dort, in der Nähe der ehemaligen Ziegelei, befindet sich auch das alte Bergwerk.

Die alten Schienen zum Transport der Braunkohle liegen bis heute im Boden. Quelle: Leona Passgang

Gemäuer und Überreste hinter Sträuchern

Etwas versteckt hinter den Sträuchern entdeckt man die alten Gemäuer, wo die Dampfmaschine für den Betrieb stand, sowie Teile der ehemaligen Förderanlage. Der Förder- und Versorgungsschacht sei vermutlich 80 Meter tief gewesen, sagt Ludwig. Von 1869 bis 1872 habe man versucht, dort Braunkohle zu gewinnen. Doch das Geschäft habe sich offenbar nicht rentiert. Die vielen wechselnden Betreiber in kurzer Zeit seien vermutlich der Grund für die fehlenden Dokumente gewesen.

„ Braunkohle ist hier in dem Gebiet eine Seltenheit“, weiß der Ingenieur aus seinem Berufsleben. Das bekamen auch die vier britischen Bohrfirmen Defiance, Good Hope, Hildesia und Emma zu spüren. Aus den Dokumenten der Jahresberichte des Preußischen Staates von 1870 bis 1872 geht hervor, dass bereits 1870 die Braunkohle auf einem dafür hergerichteten Feld oberirdisch abgebaut war. Daher begann die Zeche Defiance kurz darauf mit dem Errichten der Tiefbauanlage. Die Zeche Emma wird auch in der Reihe „Zeitreise“ des Stadtarchivs mit dem Titel „Mergel, Salz und weitere Bodenschätze – Abbau und seine Folgen in Sehnde“ erwähnt.

Dort ist allerdings die Rede von Steinkohle – Ludwig hat jedoch in den Unterlagen des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie recherchiert, wo von Braunkohle gesprochen wird. Und laut der Sehnder Ortschronik ließ Defiance jedenfalls nahe des Bachlaufs Donau einen 30 Meter tiefen Schacht bohren. „Wenn die Grube sonntags nicht im Betrieb gewesen war, hatte sie sich mit brennbarem Gas gefüllt“, heißt es dort.

An diesem Feldweg, zwischen Bäumen und Sträuchern, liegt der Eingang zu dem früheren Bergwerk. Quelle: Siegfried Ludwig

35.000 Zentner Kohle im Jahr 1872 gefördert

1871 hoffte Defiance erneut, durch eine zweite Vergrößerung der Anlage auch mehr Braunkohle zu gewinnen. Doch das entpuppte sich schnell als Milchmädchenrechnung: Denn den größten Teil der Braunkohle benötigte der Betreiber zum Heizen der Dampfmaschine und Förderanlage. In den ersten beiden Jahren gewann die Bohrfirma jeweils rund 14.000 Zentner Braunkohle und hatte 16 Arbeiter. 1872 übernahm die Firma Good Hope die Leitung des Bergwerks und konnte den Ertrag auf über 35.000 Zentner steigern. Nach 1872 muss es weitere Betreiberwechsel gegeben haben – warum und wann die letzte Bohrfirma den Schacht Emma stilllegte, konnte Ludwig jedoch nicht herausfinden.

Siegfried Ludwig hat die Lage des vergessenen Bergwerks auf eine Karte übertragen. Quelle: Siegfried Ludwig

Die Schachtröhre stürzte schließlich im Laufe der Zeit ein und wurde von Landwirten und Anwohnern aus Sicherheitsgründen auf eigene Kosten zugeschüttet. Denn die Rechtsnachfolger dieser Kohlengrube konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. In Erinnerung an die Schachtanlage Emma und ihre Arbeiter wünscht sich Ludwig, dort einen Gedenkstein aufzustellen, ähnlich wie er bei der nahe gelegenen ehemaligen Siedlung Sörßen östlich des Ladeholzes steht. Das wünscht sich auch die Zeitreise-Gruppe. Denn nach zwei Generationen und etwa 50 Jahren sei das Wissen über diesen Vorfall und auch die Geschichte nicht mehr vorhanden.

Von Leona Passgang