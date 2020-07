Sehnde

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag ist ein Autofahrer in Sehnde schwer verletzt worden. Der Smart-Fahrer war nach Angaben der Stadtfeuerwehr Sehnde gegen 15.45 Uhr auf dem Feldweg hinter dem Gelände der Keramischen Hütte am östlichen Ortsausgang an der Peiner Straße unterwegs. Kurz vor dem Mittellandkanal verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach eine Leitplanke und landete dann in einem Gebüsch. Bei dem Zusammenprall wurde der Fahrer schwer verletzt.

Die Ortsfeuerwehr Sehnde rückte mit einem Rüstwagen und hydraulischem Rettungsgerät an und leistete Erste Hilfe. Mit Schere und Spreitzer konnte der Mann schließlich aus seinem Auto befreit werden. Er wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die Ursache für den Unfall steht noch nicht fest.

Von Oliver Kühn