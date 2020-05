Wehmingen

Mit seiner bunten Mischung aus Live-Musik, Kunst, Lesungen, Party und Workshops hat das Snntg-Festival in den vergangenen Jahren stets um die 3000 Besucher nach Wehmingen gelockt. In diesem Jahr hat das Coronavirus den Veranstaltern jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das für Ende Juli geplante Event auf dem Gelände des hannoverschen Straßenbahnmuseums fällt aus – die Bundesregierung hat Großveranstaltungen bis Ende August untersagt.

„Wir haben schon relativ früh gewusst, dass wir die Veranstaltung wegen der Corona-Krise wohl absagen müssen“, sagt Arne Mertens, der Vorsitzende des Snntg-Vereins. Museum und Dienstleister, mit denen der Verein Verpflichtungen eingegangen war, wurden daher schon frühzeitig informiert.

Snntg-Verein ist nicht in seiner Existenz bedroht

Mit der Absage gehen die Macher jedoch entspannt um. „Der Verein besteht weiter, wir sind durch den Ausfall nicht in unserer Existenz bedroht“, so Mertens. Es würden zwar sämtliche Festival-Einnahmen wegbrechen, aber es gebe natürlich auch keine Ausgaben. „Das Festival wirft keine großen Gewinne ab, das Ganze ist immer ziemlich auf Kante geplant“, erklärt der Veranstalter.

Kosten wie die Miete für die Vereinsräume in der hannoverschen Nordstadt, Nebenkosten, Haftpflichtversicherungen für die Mitglieder und die Miete für die Lagerhalle auf dem Museumsgelände laufen weiter. Aber das Geld kann der 80 Mitglieder starke Verein unter anderem über Fördermittel und Rücklagen aufbringen.

Vorbereitungen hatten schon im Herbst begonnen

Mertens hofft zudem, dass Besucher, die bereits Festivaltickets erworben haben, einen Teil des rückerstatteten Geldes dem Verein spenden. Der Vorverkauf war bereits kurz nach Weihnachten angelaufen. Etwa die Hälfte der Festivalkarten wurde schon verkauft.

Die Vorbereitungen für das mittlerweile vierte Snntg-Festival hatte schon im Herbst 2019 begonnen. „Wir haben viel Liebe und Energie in die Planung gesteckt und hatten uns auf ausgelassene Tage mit wunderbaren Künstlern gefreut“, sagt Mertens. Das mehrtägige Festival sei nicht nur für viele Besucher ein Highlight des Jahres, sondern stets auch für die Ehrenamtlichen.

Beim Festival im Straßenbahnmuseum wird stets auch in den historischen Trams Musik gemacht. (Foto: Frank Wilde) Quelle: Frank Wilde

Künstler treten im nächsten Jahr auf

Im vergangenen Jahr hatten 300 Helfer mitgewirkt. Viele von ihnen zelten in dieser Zeit auf dem Museumsgelände. Es wird gemeinsam gewerkelt, es entstehen Kulissen, Bühnen, Stände und Sitzgelegenheiten. „Durch den Ausfall des Festivals bricht für uns jetzt auch ein cooler Urlaub und Ausgleich zum Studium weg“, bedauert Mertens.

Bedauerlich sei der Ausfall auch für die Künstler. „Wir haben sie aber bereits für das nächste Snntg-Festival umgebucht“, sagt Mertens. Um die Künstler auch in der Corona-Krise zu unterstützen und trotz Kontaktverbots auf Kultur aufmerksam zu machen, hat der Snntg-Verein Aktionen wie Kunstspaziergänge in Hannover und Live-Streams mit Künstlern in den sozialen Medien geplant.

Festival ist für 23. bis 25. Juli 2021 geplant

Der Vereinsvorsitzende hat auch schon den Termin für nächstes Jahr genannt: Das Snntg-Festival soll vom 23. bis zum 25. Juli 2021 stattfinden. Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse freut sich schon darauf. „Das Snntg-Festival wird von einer tollen Truppe mit ganz viel Herzblut und Engagement gewuppt und hat sich mittlerweile in Sehnde und auch über Sehnde hinaus etabliert“, sagt Kruse.

Wegen Corona wurden in Sehnde auch schon andere Großveranstaltungen abgesagt. Sowohl das große Stadtschützenfest als auch die verkaufsoffenen Sonntage mit den Themenfesten der Interessengemeinschaft der Sehnder Geschäftsleute (IGS) fallen aus.

Von Katja Eggers