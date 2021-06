Ilten

Die Stadt Sehnde bekommt ein weiteres Festival. Zwar fällt das Snntg-Festival in Wehmingen in diesem Jahr coronabedingt noch einmal aus. Dafür soll in Ilten von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 8. August, erstmals das Oakhill-Festival steigen – und zwar auf einem Acker in der Verlängerung des Lindhorstweges. Die rund 200 Jahre alte Eiche („Old Oak Tree“), die dort steht, hat der Veranstaltung ihren Namen gegeben. Camping ist anders als bei anderen Festivals allerdings nicht geplant.

Das Besondere am Oakhill-Festival dürfte vor allem das Konzept sein. Denn an jedem der vier Tage soll eine andere Ziel- und Altersgruppe angesprochen werden. Am Donnerstag geht es zum Auftakt mit Musik für die etwas ältere Generation los. „Wir planen einen bunten Mix aus handgemachter Covermusik“, erklärt Fabian Schickedanz vom Organisations-Team. Der 28-Jährige wohnt mittlerweile in Hannover, ist aber in Ilten aufgewachsen und spielt dort Fußball beim MTV. Unter dem Künstlernamen Curlyz tritt der Toningenieur als DJ auf.

Festival findet auf dem Acker statt

Zusammen mit seinem Kumpel, dem Iltener Julian Rathmann, wollte er immer schon ein Event auf die Beine stellen. „Dann kam bei Julian ein Kind dazwischen, dann kam Corona, und die Pläne lagen erst mal auf Eis“, sagt Schickedanz. Weil die Inzidenzen derzeit jedoch sinken und auch größere Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen, haben die beiden ihre Pläne nun konkretisiert und dazu noch ihre Freunde Philip Moraes aus Braunschweig und David Luttermann aus Hannover ins Boot geholt.

Keine Planungssicherheit: Snntg-Festival fällt aus Traurige Nachricht für alle Open-Air-Fans: Das beliebte Snntg-Festival auf dem Gelände des Straßenbahn-Museums Hannover in Wehmingen fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Die Veranstaltung, die mit Musik, Kunst und Kultur Ende Juli normalerweise rund 3000 Besucher anlockt, wird auf das nächste Jahr verschoben. „Wir bedauern die Absage wirklich sehr, aber ein Festival, in der Form wie wir es kennen, kann es in diesem Jahr leider nicht geben“, sagt Johannes Teller von der Festivalleitung. Am guten Willen des Trägervereins und der Motivation der Ehrenamtlichen liege es nicht, sondern vielmehr daran, dass die Veranstalter trotz sinkender Inzidenzzahlen keine Planungsgrundlage sehen. „Die Bedingungen sind zu unsicher und die Einschränkungen zu groß – vor allem für Camping und Tanzen sind einfach noch zu viele Fragen offen“, sagt Teller. Die Macher hoffen jedoch, dass sie an dem Wochenende statt des Festivals vielleicht eine Veranstaltung in einem sehr kleinen und vermutlich nicht öffentlichen Rahmen anbieten können. „Mindestens für die Anwohner, denn bei denen würden wir uns gern für die große Unterstützung bedanken, die sie uns stets entgegenbringen“, betont Teller.

Die Kulisse fürs Festival war schnell gefunden, denn Rathmann hat als Landwirt am Rande von Ilten einen 40.000 Quadratmeter großen Acker gepachtet. Noch steht dort die Sommergerste, aber schon bald wollen die vier jungen Männer dort eine mobile Trailerbühne in Form eines aufklappbaren Anhängers sowie Bierwagen, Foodtrucks, Gastrostände und Toilettenkabinen aufstellen. Die Stadt Sehnde hat bereits grünes Licht gegeben, mit der Region Hannover müssen noch die letzten Formalitäten geklärt werden.

Christian Klinckwort (links) und Philipp Polley treten als DJ-Duo Adaptiv am Sonnabend auf. Quelle: Traxel

„Wir nennen es Ibiza-Urlaub vor der Haustür“

Wenn alles soweit genehmigt ist, soll nach dem eher ruhigen Festivalauftakt am Donnerstag am Freitag eine Top-40-Band für Partystimmung auf dem Acker sorgen und sich dabei mit einem DJ abwechseln. „Das wird so eine Art Ersatz fürs ausgefallene Schützenfest“, sagt Schickedanz.

Elektronische Musik bestimmt dann das Wochenende. Für diese Tage rechnen die Organisatoren eher mit einem jüngeren Publikum. Welche DJs am Start sein werden, steht noch nicht genau fest. Das DJ-Duo Adaptiv aus Hannover sowie Schickedanz und Luttermann, der unter dem Künstlernamen Störstrom auftritt, sind aber auf jeden Fall auch dabei.

Den Namen des Headliners will Schickedanz indes noch nicht verraten. „Aber den kennt man, weil er ständig auf Festivals vertreten ist und seine Songs auch im Radio laufen“, sagt Schickedanz. Ausklingen soll das erste Oakhill-Festival am Sonntag mit coolen, chilligen House-Klängen. „Wir nennen das Ibiza-Urlaub vor der Haustür“, sagt Schickedanz.

Die landschaftsprägende Eiche auf dem Iltener Acker hat dem Festival seinen Namen gegeben und war Vorlage für das Logo. Quelle: Screenshot

Besucher können „Inseln“ reservieren

Mit ihrem Festival wollen die Organisatoren den Menschen nach dem langen Lockdown wieder die Möglichkeit bieten, Spaß zu haben und tanzen zu können. „Das haben viele ja total vermisst“, sagt Schickedanz. Das Team kann sich vorstellen, das Oakhill-Festival auch in den nächsten Jahren zu stemmen.

Platz ist auf dem Festivalgelände für rund 1000 Menschen. Die Besucher können sogenannte Inseln buchen. Auf 25 Quadratmetern Fläche stehen jeweils acht Besuchern ein Tisch und zwei Bänke zur Verfügung. 125 Inseln sind es insgesamt. Wenn Genesene und Geimpfte dabei sind, dürfen es sogar zehn Leute werden. Tanzen ist auf der eingegrenzten Fläche erlaubt. „So können wir leichter die Abstände einhalten und die Kontaktdaten nachverfolgen“, sagt Schickedanz.

Am Freitag, Sonnabend und Sonntag beginnt das Festival um 16 Uhr. Das Ende ist gegen 23 Uhr geplant. Am Donnerstag dauert die Veranstaltung von 12 bis 18 Uhr. Die Eintrittskarten können über einen Ticketshop gebucht werden. Nähere Infos gibt es im Internet auf oakhill-festival.de. Das Ticket gilt für eine Insel und einen Tag und kostet 220 Euro und 255 Euro, wenn eine Insel direkt vor der Bühne reserviert wird.

Von Katja Eggers