Im Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde hat am Freitagabend die Erinnerungskultur im Vordergrund gestanden. Der Arbeitskreis Frauen für Sehnde und die Projektgruppe Stolpersteine erinnerten in einer Gedenkfeier gemeinsam an die Opfer des Nationalsozialismus. Rund 60 Besucherinnen und Besucher nahmen daran teil. Die Stadt holte damit zudem die Gedenkfeier nach, die im vergangenen Jahr pandemiebedingt hatte ausfallen müssen.

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse betonte in seiner Rede, dass die Projektgruppe seit 2012 ein wichtiges Zeichen für die Erinnerungskultur in Sehnde setze. Mit Stolpersteinen, einer Gedenktafel, einer Wanderausstellung und mehreren Publikationen wie zuletzt dem Buch über den jüdischen Friedhof in Bolzum werde der Erinnerung an Sehndes jüdische Mitmenschen Raum gegeben. Die Projektgruppe gebe damit gerade in der heutigen Zeit, in der Rechte eine erinnerungspolitische Wende forderten, eine notwendige Antwort, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte niemals abgeschlossen sei, betonte Kruse.

Antisemitismus immer noch präsent

„Dass das Thema Antisemitismus nicht wirklich vergangen ist, ist uns allen klar“, erklärte Regina Runge-Beneke von der Projektgruppe Stolpersteine und blickte damit auch auf aktuelle Attentate, Morde und Angriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Muslime. „Aber nichts hatte mich darauf vorbereitet, mit welcher Präsenz, Aggressivität und in welchen Erscheinungsformen heute im Jahr 2021 Rechtsextremisten, Antisemiten und ihre parlamentarischen Vertreter sich als größte politische Bedrohung etablieren konnten.“

„Das Thema Antisemitismus ist nicht wirklich vergangen“: Regina Runge-Beneke spricht für die Projektgruppe Stolpersteine. Quelle: Katja Eggers

Zugleich würde der Staat in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern und warte nach Jahrzehnten der Leugnung, Verdrängung und mühsamer Aufarbeitung mit einer bemerkenswerten Erinnerungskultur zum Thema NS-Diktatur und Shoa auf.

Auf eine Reise in die Anfänge der NS-Zeit nahm das Musiktheaterduo Generationenkomplott das Publikum im Anschluss an die Redebeiträge mit. Die Schauspielerinnen Dorrit Bauerecker und Gisela Elisabeth Marx rückten das damalige Frauenbild in den Mittelpunkt. Sie schlüpften dafür in ganz unterschiedliche Rollen und waren mal „Heldenmutter“, mal BDM-Mädchen und mal rassistische Emanze.

Immer wieder wurden auf der Bühne auch Originaltexte, etwa eine Rede Adolf Hitlers, eingespielt. Dem Publikum blieb bei den oft zynischen Dialogen so manches Mal das Lachen im Halse stecken.

Von Katja Eggers