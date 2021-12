Der Rufbus Sprinti, der auch in Sehnde verkehrt, stellt seinen Betrieb an Heiligabend ab 18 Uhr ein. An den Feiertagen ist er jedoch buchbar. Neu ist auch, dass Schülerinnen und Schüler in den Ferien die 3G-Regel nachweisen müssen, da die regelmäßigen Schultestungen in dieser Zeit entfallen.