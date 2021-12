Mit vier Christvespern und einer Christnacht feiert die evangelische Kirchengemeinde in Sehnde-Ilten das Weihnachtsfest. Die Gottesdienste stehen unter strengen Corona-Auflagen, und die Gäste müssen sich anmelden.

Fünf Gottesdienste an Heiligabend: So feiert die Iltener Kirchengemeinde Weihnachten

Sehnde - Fünf Gottesdienste an Heiligabend: So feiert die Iltener Kirchengemeinde Weihnachten

Sehnde - Fünf Gottesdienste an Heiligabend: So feiert die Iltener Kirchengemeinde Weihnachten