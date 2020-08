Sehnde

Die fünf Grundschulen im Sehnder Stadtgebiet stehen vor einer enormen Herausforderung: Sie müssen die Einschulungsfeiern der Erstklässler unter Corona-Regeln planen.

Die Feiern sind überwiegend für Sonnabend, 29. August, vorgesehen. „Die meisten werden ihre neuen ersten Klassen in je zwei Gruppen aufteilen und dann zwei Durchgänge pro Klasse machen“, sagt Wolfgang Bruns vom städtischen Fachdienst. Die Konzepte zur Einschulung wandern über seinen Tisch, er bespricht mit den Schulleitungen, was geht und was nicht. Nach den momentanen Regeln seien nur 50 Menschen für eine Veranstaltung zugelassen. So dürften etwa zehn Kinder einer halben Klasse jeweils vier Angehörige zur Einschulungsfeier mitbringen. Bei der Einschulung müssten die Angehörigen und die Abc-Schützen natürlich in dem notwendigen Abstand sitzen.

Anzeige

Schwierig werde es für Grundschulen, die mehrere Klassen einschulen müssten, sagt Bruns. Dann gebe es mehrere Schülergruppen, die nicht alle an einem Tag eingeschult werden könnten. „Das ist organisatorisch einfach nicht machbar“, so Bruns. Deshalb werde nun überlegt, die Einschulungen in diesen Fällen über mehrere Tage zu verteilen.

Weitere HAZ+ Artikel

Essen und Getränke dürfen nicht gereicht werden

Auch der Ablauf der Einschulung wird geändert. So wird es Essen und Getränke dieses Mal nicht geben. „Das geht momentan alles nicht“, sagt Bruns.

Die derzeitigen Vorgaben seien weder für die Kinder optimal noch für die Angehörigen und die Schulen, sagt Verwaltungsvertreter. Aber es sei nicht anders zu machen.

Wie es letztlich werden wird, welche Regeln Ende August gelten, weiß Bruns auch noch nicht. „Es hängt vom Infektionsgeschehen ab.“ Man müsse dann recht kurzfristig und spontan reagieren.

Von Patricia Oswald-Kipper