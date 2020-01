An einer Bushaltestelle in Sehnde-Ilten haben sich am Dienstag unschöne Szenen abgespielt. Zwei Männer bedrängten eine 72-Jährige, einer wollte der Frau ihre Handtasche entreißen. Eine Zeugin ging dazwischen und rief die Polizei. Die Beamten nahm die zwei Täter schließlich fest.