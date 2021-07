Ilten

Mit einem bunten Blumenstrauß auf dem mobilen Altar, Akkordeonmusik und Sonnenschein: Am Sonntag ist an der Barockkirche in Ilten die Sommerkirche gestartet. Die Kirchengemeinden Ilten und Ahlten feiern dabei an wechselnden Orten gemeinsam Gottesdienste unter freiem Himmel. Auf der Rasenfläche vor dem Gotteshaus in Ilten hatten sich zum Auftakt rund 20 Besucher versammelt. Sie saßen auf Klappstühlen und mitgebrachten Gartenstühlen und lauschten den Worten von Pastorin Gertrud-Marianne Schendel.

Pastorin Gertrud-Marianne Schendel geht beim Gottesdienst auch auf Deutschlands Märchenstraße ein. Quelle: Katja Eggers

Passend zum Märchenmotto der Sommerkirche spannte diese den Bogen von Deutschlands Märchenstraße über die erfundenen Kunstmärchen bis zu den überlieferten Märchen, die seit Jahrtausenden weitergegeben werden – und endete schließlich bei der aktuellen Flutkatastrophe im Westen Deutschlands.

Lesen Sie auch: Gesamtkirchengemeinde bietet jetzt Haussegnungen an

Das sind die nächsten Termine:

Die nächsten Gottesdienste finden an allen Augustsonntagen jeweils abwechselnd in Ahlten, Ilten, Höver und Bilm statt. Beginn ist immer um 11 Uhr. Am 1. August steht auf dem Grillplatz am Maschdamm in Bilm „Der süße Brei“ im Fokus. Im Martinsgarten in Ahlten dreht sich der Gottesdienst am 8. August um „Die Prinzessin auf der Erbse“, und am 15. August geht es auf dem Hexenplatz in Höver um „Hans im Glück“. Am 22. August ist an der Kirche in Ilten „Der Froschkönig“ das Thema. Ausklingen wird die Reihe am 29. August im Martinsgarten in Ahlten mit dem Märchen „Das tapfere Schneiderlein“. Nähere Informationen gibt es im Internet auf www.kirche-ilten.de.

Martin Schick begleitet den Gottesdienst auf dem Akkordeon. Quelle: Katja Eggers

Vor Ort steht jeweils nur eine begrenzte Anzahl Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Besucher können aber gern eigene Stühle mitbringen. Besucher müssen medizinische oder FFP2-Masken tragen. Die Gemeinden bitten um Anmeldungen am Freitag vor der Andacht bis 12 Uhr über das Kirchenbüro Ilten unter Telefon (05132) 6414 oder per E-Mail an kg.ilten@evlka.de.

Von Katja Eggers