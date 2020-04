Sehnde

KGS-Schulleiterin Sandra Heidrich hat in diesen Tagen viel zu tun: Sie bereitet mit ihrem Team die Rückkehr des 13. Jahrgangs sowie der 9. und 10. Klassen in die Schule vor und organisiert gleichzeitig Unterricht für zu Hause für die übrigen Schüler.

„Es gibt sehr viel Arbeit, da werden wir auch noch die eine oder andere Nachtschicht einlegen müssen“, sagt Heidrich. Ab 4. Mai sollen zunächst die Schüler, die ihre Abschlussprüfungen vor sich haben, wieder in der KGS lernen können. Das betrifft die Neuntklässler, die ihren Hauptschulabschluss vor sich haben, die Zehntklässler, die ihren Realschulabschluss absolvieren sowie den Jahrgang 13, der sein Abitur noch vor den Sommerferien ablegen soll.

Schulklassen lernen künftig in zwei Gruppen

Heidrich und ihr Team organisieren jetzt Stundenpläne, nach denen die Schüler nach Corona-Regeln lernen können. Danach dürfen in jedem Raum nicht mehr als zehn Schüler gleichzeitig sein, damit die Abstände von 1,5 bis zwei Meter untereinander eingehalten werden können. Die 30 Schüler des 13. Jahrgangs lernen in unterschiedlichen Kursen in kleinen Lerngruppen in verschiedenen Räumen wie bisher weiter. Die 9. und 10. Klassen der KGS werden jedoch in je zwei Lerngruppen mit maximal zehn Schülern geteilt. „Wir rücken die Tische auseinander und entfernen das übrige Mobiliar aus dem Klassenraum, damit keiner in Versuchung gerät, sich direkt neben einen anderen Schüler zu setzen“, sagt Heidrich.

„Es gibt sehr viel Arbeit, da werden wir auch noch die eine oder andere Nachtschicht einlegen müssen“: KGS-Schulleiterin Sandra Heidrich. Quelle: Privat (Archiv)

Zudem sollen die Lerngruppen versetzt Unterricht haben. Das heißt: Ein Teil der Klasse kommt beispielsweise Montag, Mittwoch und Freitag in die Schule, der andere Teil dann Dienstag und Donnerstag. In der nächsten Woche wird dann getauscht. „Es gibt dazu verschiedene Modelle, wir sind da noch in der Planung, wie das im Detail laufen soll“, sagt Heidrich. Auch die Pausenzeiten werden gestaffelt organisiert, damit nicht zu viele Schüler zusammenkommen. „Wir werden dafür unser gesamtes Schulgelände nutzen“, kündigt Heidrich an.

Auch die Mensa soll zum Lernen genutzt werden. Quelle: Kai Knoche (Archiv)

Auch wenn die Abschlussklassen erst am 4. Mai wieder in die Schule kommen, sollen sie wie die übrigen KGSler schon ab kommendem Mittwoch, 22. April, mit dem Lernen zu Hause beginnen. „Auch dafür bereiten wir jetzt Unterricht und Materialien vor“, sagt Heidrich. Dabei wird auch die Lernplattform I-Serv eingesetzt, die die Schulleitung kurz nach der Corona-Schulschließung im März gemeinsam mit der Stadt nachgerüstet hat. „Wir hatten das sowieso vor – nun haben wir es früher installiert als geplant“, sagt Heidrich.

Doch nicht alle Schüler könnten digital lernen, sagt sie. „Die technischen Voraussetzungen sind nicht überall gleich“, sagt Heidrich. Manche hätten keine technischen Geräte dafür zur Verfügung, andere eine zu schlechte Internetverbindung. Die Schule sei aber verpflichtet, allen Schülern gleiche Chancen einzuräumen. Deshalb setze die Schule vor allem auch auf die bewährten und bekannten Materialien wie Schulbücher und Arbeitshefte, in denen die Schüler leicht weiterarbeiten könnten, so Heidrich.

Reinigung der Schule wird intensiviert

Zusätzlich werden den Schülern ab 22. April auch regelmäßige Sprechstunden angeboten. „Grundsätzlich soll jeder Lehrer einmal in der Woche mit jedem seiner Schüler Kontakt gehabt haben“, sagt Heidrich. Die Sprechstunden sollen übers Telefon oder über die Internet-Plattform I-Serv laufen, wo entsprechende Chatgruppen eingerichtet werden können.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung Sehnde arbeitet Heidrich nun auch an einem Hygieneplan für die Schule. Dabei soll regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren zur Routine werden. Und: Die Reinigung der Schule wird intensiviert.

Laut Heidrich ist die Resonanz bei den Schülern und Eltern auf die Corona-Regeln insgesamt positiv. Auch Heidrich sieht den nächsten Wochen trotz der großen Umstellung und Neuordnung positiv entgegen: „Wir haben in den letzten Jahren viele Herausforderungen meistern müssen – die Schulgemeinschaft hat es jedes Mal gestärkt.“

Von Patricia Oswald-Kipper