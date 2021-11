Sehnde

Seit dem 1. Juni erproben die Sehnder das Projekt Sprinti. Zur Unterstützung des Linienverkehrs können sie dabei Kleinbusse über die App des Gr0ßraum Verkehr Hannover (GVH) buchen. Welche Vorteile der Sprinti für Unternehmen bietet, darüber informiert die Stadt jetzt in einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem GVH am Montag, 6. Dezember, ab 18.30 Uhr.

Aufgrund der pandemischen Lage werden die Informationen digital vermittelt. Das Angebot richtet sich an Sehnder Unternehmen. Unter der Überschrift „Sprinti in Sehnde und die Vorteile des Jobtickets“ geht es um Zahlen, Daten und Fakten zu Sprinti sowie um die Vorzüge des Jobtickets und Bedingungen und Möglichkeiten, diese zu nutzen. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer Wissenswertes rund um die Üstra, deren Strecken und E-Busse.

Lesen Sie auch: So ist Sprinti in Sehnde gestartet

Es gibt auch Angebote für kleine Firmen

„Während das Jobticket des GVH früher lediglich für Unternehmen ab einer bestimmen Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern interessant und buchbar war, gibt es mittlerweile auch Angebote für kleine Firmen“, betont Ines Raulf von der Stadtverwaltung Sehnde. Dass das Jobticket auch zur Nutzung der Sprinti-Busse berechtigt, würden viele Unternehmen aber oft gar nicht wissen.

Lesen Sie auch: Ärger um Sprinti: Ortsrat Ahlten will Buslinie 371 zurück

Attraktiv könne das Jobticket etwa für Firmen wie die Spedition Werther Logistik oder die Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde im Schnedebruch sein. „Weil dort keine Buslinie hinfährt, müssen die Mitarbeiter bisher in Köthenwald aussteigen und von dort zu Fuß in den Schnedebruch gehen“, erklärt Raulf. Die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes und die Mobilität der Mitarbeiter seien aber wesentliche Standortfaktoren für Unternehmen und würden in Zeiten der Personalverknappung noch an Wichtigkeit gewinnen, betont Raulf.

Unternehmen sollen ihre Bedarfe melden

Mit der digitalen Informationsveranstaltung bieten Stadt und GVH Unternehmen nun die Möglichkeit, ihre Bedarfe an den öffentlichen Nahverkehr zu melden, sich über Synergien von Sprinti und Jobticket zu informieren und mehr über Steuervorteile und Vorzüge des Jobtickets zu erfahren.

Ines Raulf nimmt Anmeldungen unter Telefon (05138) 707285 oder per E-Mail an ines.raulf@sehnde.de entgegen. Der Zugangs-Link wird nach der Anmeldung zur Verfügung gestellt.

Von Katja Eggers