Sehnde

Wie sehen Gefangene Corona? Wie hat das Virus die Welt sowohl vor den Gefängnismauern als auch dahinter verändert? Welche Einschränkungen gab es hinter Gittern und wie sind die Gefangenen damit umgegangen? Das zeigen Arbeiten, die bei einem Kreativwettbewerb in der Justizvollzugsanstalt Sehnde entstanden sind. Unter dem Motto „Mein Corona – Seuchenblätter aus dem Knast“ haben zwölf Gefangene gemalt und gezeichnet, geschrieben und geklebt.

In bunten Farben hat ein Gefangener zum Beispiel den Blick aus dem vergitterten Fenster eines Haftraums gestaltet: Über einem leeren Innenhof und Mauern mit Stacheldraht geht eine leuchtend gelbe Sonne unter. Neben ihr steht nicht nur der Mond am Himmel, sondern auch das Coronavirus mit seiner typischen Struktur.

Anzeige

Aus Zeitungsfragmenten entsteht eine Collage

Collage aus Zeitungsfragmenten: Für diese Arbeit gab es den dritten Platz. Quelle: JVA Sehnde

Weitere HAZ+ Artikel

Eine andere Arbeit ist als Collage aus Schnipseln gestaltet, die aus Zeitungen ausgeschnitten wurden. Dem Betrachter springen Schlagworte wie „Leben“, „Familie“, „Hoffnung“ und „Gott“ ins Auge, denen als Kontrast Worte wie „Trauer“, „Abstand“, „Shutdown“ gegenüberstehen. Die Anstaltsjury, der unter anderem die JVA-Leitung, Mitglieder des Fördervereins und ein Gefangener angehörten, vergab dafür Platz 3.

Ein Gedicht schafft es auf den ersten Platz

Ein Gefangener hat sich mit dieser Mischung aus Gedicht und Zeichnung den ersten Platz des Wettbewerbs gesichert. Quelle: JVA Sehnde

Auf dem ersten Platz sah die Jury eine Arbeit in Gedichtform. Der Gefangene hatte seine Eindrücke als Reime wiedergegeben und dazu unter anderem das Virus und eine (Impf-)Spritze gezeichnet. Zeilen wie „Einsam aus dem Fenster schauen, während sich die Termine bei den Gerichten stauen“ oder „Kontaktverbot und Plexiglasscheiben – Häftlinge dürfen erstmal nur Briefe an ihre Lieben schreiben“ spiegeln eindrucksvoll wider, welche Einschränkungen es hinter Gittern gab und wie die Pandemie-Zeit erlebt wurde.

Gefangene geben Eindrücke als „Profis für Freiheitsentzug“ wieder

„Während der Corona-Zeit wurden Unterschiede zwischen Drinnen und Draußen zunehmend geringer“ erklärt der stellvertretende JVA-Sprecher Karsten Rehse. Begriffe wie „Drinnen“ und „Draußen“, „Lockerungen“ und „Einschluss“, die im Gefängnis jeden Tag in Konferenzen, Beurteilungen und Gesprächen unter den Inhaftierten fielen, seien zunehmend auch in der Gesamtbevölkerung genutzt worden. Während viele Menschen von den Einschränkungen überfordert gewesen seien, hätten die Gefangenen ihre Corona-Eindrücke quasi als Profis für Freiheitsentzug wiedergegeben, sagt Rehse.

Die Idee zu dem Mal- und Schreibwettbewerb hatte der Anstaltsseelsorger Matthias Brockes gehabt. Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln der Evangelischen Seelsorge, der JVA und des Fördervereins.

Auch der Staatssekretär bekommt ein Heft

Die Eindrücke der „Profis für Freiheitsentzug“ liegen nun auch in gedruckter Formt vor. Anstaltsleiterin Regina-Christine Weichert-Pleuger überreichte in einer Feierstunde jedem Teilnehmer des Wettbewerbs ein Heft. Dazu gab es Einkaufsgutscheine für den Anstaltskaufmannsladen. Ein Heft ist zudem an den Staatssekretär im Justizministerium gegangen.

„Wir freuen uns, dass die Statements der Gefangenen nicht nur in der JVA bleiben, sondern erstmals auch an die Öffentlichkeit gelangen“, betonte Rehse. Er will zudem darüber nachdenken, ob das Magazin nicht auch als PDF auf die Internetseite der JVA gestellt werden könnte.

So läuft der Haftalltag unter den aktuellen Corona-Vorgaben In der Hochzeit der Pandemie herrschte in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde ein striktes Besuchsverbot. Ausgänge, Urlaube und Gruppenangebote waren nicht möglich. Seit Pfingsten wurden die Einschränkungen gelockert. So dürfen die Gefangenen jetzt wieder Besuch empfangen, allerdings nur von einem einzigen Angehörigen und mit Mindestabstand und Schutzmaske. Es besteht jedoch die Möglichkeit, mit anderen nahe stehenden Personen aus dem Haftraum heraus zu telefonieren oder zu skypen. Die Gefangenen können zudem wieder arbeiten – lediglich vereinzelt mussten bis Ende Mai Arbeitsbetriebe geschlossen werden. Gruppensport wie Handball oder Fußball wird aktuell noch nicht wieder angeboten. Die Gefangenen können aber kontaktlosen Ausdauer- oder Kraftsport betreiben. Gottesdienste sind in der JVA unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen nun wieder möglich, allerdings stehen dafür lediglich 30 von 100 Plätzen zur Verfügung. Neue Gefangene werden auch weiterhin aufgenommen, aber in den ersten 14 Tagen in einem separaten Bereich untergebracht. Sie müssen sich zudem einem Corona-Test unterziehen und dürfen erst nach Ablauf von 14 Tagen und einem negativen Testergebnis in andere Bereiche der Anstalt verlegt werden. Laut dem stellvertretenden JVA-Sprecher Karsten Rehse hat es in der JVA Sehnde bisher keine mit dem Coronavirus infizierten Gefangenen gegeben. In den Gefängnissen im Bundesland wurden insgesamt vier Infektionen bei Gefangenen bestätigt, alle sind inzwischen wieder genesen.

Von Katja Eggers