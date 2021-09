Sehnde

Eine bunte Mischung aus Informationen und Mitmachaktionen rund um das Thema nachhaltige Mobilität haben Besucher am Sonnabend vor dem Sehnder Rathaus erlebt. Die Europäische Mobilitätswoche rückte die Themen unter dem Motto „Aktiv, gesund und sicher unterwegs“ in den Fokus. Stadt und Region Hannover arbeiteten dabei Hand in Hand. Die Hörregion und das Mobilnetzwerk Hannover ergänzten die Angebote rund ums Fahrrad mit Aktionen zum Hören.

Astrid und Dieter Gehrke entdeckten am Stand von Nina Landers vom Netzwerk Forscher-Kids beispielsweise kuriose Geräusche und Klänge. „Ach, das hört sich ja interessant an“, sagte Dieter Gehrke und setzt mit einer Kurbel eine sogenannte Klangwalze in Bewegung.

Auch Ohren brauchen Ruhepausen

Jens Eike Krüger lud Besucher indes zu einem Hörspaziergang durch Sehnde ein. „Wir begeben uns auf die Spuren des Verkehrslärms“, erläuterte der Spaziergangsprofi. Die Frage, ob die Zukunft mit Blick auf fast geräuschlose E-Autos und E-Bikes tatsächlich leiser wird, beantwortete er mit Jein. „Wenn vielleicht irgendwann überall surrende Drohnen in der Luft sind, die Pakete liefern, hat das ja auch eine gewisse Lautstärke“, meinte Krüger.

Ruhepause im Liegestuhl: Susanne Jarlik aus Müllingen genießt Vogelstimmen und Wasserrauschen per Kopfhörer. Quelle: Katja Eggers

Dass sich zu viel Verkehrslärm negativ auf die Gesundheit auswirkt, und zwar nicht nur auf das Gehör, sondern auch auf den Kreislauf, erklärte Angelika Illg vom Deutschen Hörzentrum in einem Vortrag auf der Bühne. „Wie Muskeln beim Sport brauchen auch unsere Ohren Ruhepausen, um sich zu regenerieren“, betonte die Expertin.

Genau solch eine akustische Ruhepause gönnte sich Susanne Jarlik. Bei der Station „Lausch-Rausch“ machte es sich die Müllingerin in einem Liegestuhl bequem und hörte über Kopfhörer unter anderem Vogelstimmen und Wasserplätschern. „Einen Hörtest habe ich auch schon gemacht“, sagte Jarlik.

Codes schrecken Fahrraddiebe ab

Anton Gombkötö lässt sich von Sehndes Kontaktbeamten Stefan Flohr sein E-Bike codieren. Quelle: Katja Eggers

Gleich neben dem Hörmobil ließ sich Anton Gombkötö indes von Sehndes Kontaktbeamten Stefan Flohr sein E-Bike codieren. „Die Aufkleber auf dem Rahmen schrecken Diebe ab“, sagte Flohr. Seine Kollegin Stefanie Eckler notierte zudem die Rahmennummern. „Damit können wir leicht ermitteln, wem das Bike gehört und gefundene oder sichergestellte Räder in kurzer Zeit ihrem Besitzer zurückgeben“, erläuterte Eckler.

Heike Rochlitz und Uwe Groth (Mitte) vom Verein Mobile Welten erläutern Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse Ausstellungen und Projekte zur Mobilität der Zukunft. Quelle: Katja Eggers

Etwas technischer wurde es am Stand des Vereins Mobile Welten. Uwe Groth und Heike Rochlitz stellten dort unter anderem die sogenannte Jet Challenge vor. Der Wettbewerb richtet sich an Schüler ab 14 Jahren. „Es geht darum, das Auto der Zukunft zu designen und ein Fahrzeug mit vier Rädern zum Dreirad umzubauen“, sagte Groth. Die Mobilen Welten haben dafür rund 200 Schüler der Kooperativen Gesamtschule Sehnde ins Boot geholt. Die Ergebnisse sollen bei der Ideen-Expo 2022 präsentiert werden.

Weitere Stationen der Mobilitätswoche sind bis Sonnabend, 25. September, noch Springe und Neustadt, den Abschluss bildet Lehrte bildet am 25. September.

Von Katja Eggers