Sehnde

Die Fotogruppe Sehnde lädt Interessierte dazu ein, ihr Hobby mit anderen Gleichgesinnten zu teilen. Die Runde trifft sich regelmäßig am zweiten und vierten Mittwoch im Monat jeweils um 19 Uhr in der Begegnungsstätte der Stadt Sehnde, Peiner Straße 13 – oder an anderen vorher abgesprochenen Orten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Gruppe ist kein Verein, somit werden auch keine Beiträge fällig.

Am ersten Termin wird je nach Jahreszeit und Witterung im Freien oder drinnen fotografiert, am zweiten werden die Fotos mit einem Beamer auf die Leinwand projiziert und von der Gruppe diskutiert. So sollen Anregungen und Hinweise zur Verbesserung der Aufnahmetechnik erarbeitet werden. Bei schlechtem Wetter sowie an kalten Wintertagen wird drinnen fotografiert. Dann widmet sich die Gruppe der sogenannten Tabletop-Fotografie, auch Tischfotografie genannt. Dabei richten sich die Teilnehmer einen Fotoarbeitsplatz ein. Jeder hat ausreichend Platz für seine Ausrüstung und kann dort nach Belieben die aufgebauten Szenen aufs Foto bannen. Bei Bedarf stehen die übrigen Mitglieder mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Selbstgemachte Fotos werden auf die Leinwand geworfen

Die Themen reichen von Blumen über Obst und Spielzeug bis zu kleinen Figuren, die ohne Hintergrund freigestellt werden. „Das Fotografieren von Objekten auf dem Tisch ist oft schwieriger als zunächst erwartet“, sagt Gertraude König von der Fotogruppe. „Neben der Bildschärfe und Tiefenschärfe ist auch die Beleuchtung zu beachten.“ Dabei könnten die Teilnehmer ausgiebig experimentieren und sich Tipps geben lassen. Am vierten Mittwoch im Monat werden die Bilder dann über einen Beamer groß auf die Leinwand geworfen und gemeinsam besprochen.

Interessierte Hobbyfotografen können Gertraude König unter Telefon ( 01 70) 9 39 51 70 erreichen.

Von Oliver Kühn