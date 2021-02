Sehnde

Die Bundeswehr ist in die AWO-Residenz Sehnde einmarschiert – als Freund und Helfer. In Uniform und mit rotem Barett hat der Oberstabsgefreite Tim Jäger am Montagmorgen seinen Dienst in der Achardstraße aufgenommen, um für die nächsten drei Wochen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Besucher auf Corona zu testen. In dem Altenpflegeheim werden derzeit jeden Monat etwa 1500 Tests durchgeführt, das bedeuten für den Bundeswehrsoldaten rund 80 Tests am Tag. „Die Unterstützung entlastet uns wirklich sehr und gibt uns kleine Verschnaufpausen, damit wir uns um unsere eigentlichen Aufgaben kümmern können: die Versorgung unserer Bewohnerinnen und Bewohner“, freut sich Einrichtungsleiterin Maren Reisender.

Die Amtshilfe durch die Bundeswehr lobt Reisener in den höchsten Tönen: „Das war völlig unbürokratisch, ohne 500 Anträge und 300 Formulare“, sagt die Heimleiterin mit Blick auf das überbordende Corona-Management. Denn allein die Planung der Tests und die Organisation der Besuchstermine seien eine logistische Herausforderung. „Und dann gibt es eine neue Verordnung, und alles geht von vorne los“, seufzt Reisener. Etwa die, dass Besucher nun alle 36 statt wie bisher alle 72 Stunden getestet werden müssen. Da kommt die Hilfe der Bundeswehr gerade recht.

Amtshilfe von Tests bis Telefondienst Hilfeleistung gegen Corona: So nennt die Bundeswehr ihre Amtshilfe wie jetzt in Sehnde. Die Truppe hat schließlich Erfahrung bei Katastrophenfällen, wenn zivile Strukturen und Mittel an ihre Grenzen stoßen. Etwa 1122 Soldaten sind dafür derzeit in ganz Niedersachsen eingesetzt, bundesweit sind es rund 25.000. Die Bandbreite ist groß: Sie reicht von der Nachverfolgung von Infektionsketten über den Betrieb von Teststationen bis hin zum Telefondienst in lokalen Behörden. In den Einrichtungen, die um Hilfe ersucht haben, werden die Soldaten von Fachkräften eingewiesen, wie ein Test funktioniert. Schon im vergangenen Jahr war das tausendfach der Fall. Ganz überraschend sei die neue Aufgabe für ihn deshalb nicht gekommen, sagt der Oberstabsgefreite Tim Jäger, der seit sieben Jahre bei der Bundeswehr Dienst tut und nun vorübergehend in Sehnde stationiert ist. „In den Nachrichten wurde ja schon länger thematisiert, dass die Bundeswehr eingesetzt werden könnte.“

Nachdem er einen Tag lang von Pflegedienstleiter Vitali Brozmann eingewiesen wurde, kommt der Oberstabsgefreite nun zweimal pro Woche von 9 bis 16 Uhr aus seiner Kaserne in Neustadt nach Sehnde. Am Anfang habe er wegen der Ansteckungsgefahr ein mulmiges Gefühl gehabt, gibt Jäger zu. Doch das habe sich schnell gelegt. „Ich bin ja gut geschützt.“ Über der Uniform trägt der Soldat einen Kittel, sein Gesicht schützt er mit FFP2-Maske und einer Schutzbrille. Bislang hatten sich drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Testen abgewechselt, die Pflegefachkräfte testeten sich zudem täglich gegenseitig.

AWO wünscht sich Tests auch in Kitas

Zusammen mit den Herausforderungen der Hygieneregeln habe dies oft zu einer Überlastung der Mitarbeiter geführt, verdeutlicht Dirk von der Osten, Geschäftsführer der AWO Jugend- und Sozialdienste gGmbH. „Deshalb haben wir das Angebot des Bundes bereitwillig angenommen, wohlwissend, dass einige Mitarbeitende skeptisch sind, weil die Soldaten nicht immer medizinisch geschult sind.“ Deshalb hätten die Leitungskräfte eine qualifizierte Unterweisung überwacht. Burkhard Teuber, Geschäftsführer der AWO Region Hannover, sieht sogar noch weiteren Bedarf in einem anderen Bereich des Verbandes. „Wir wünschen uns, dass eine solche Hilfeleistung auch auf die Kitas ausgedehnt wird.“

Besuchende und das Personal hätten sich nicht nur für den Einsatz des Soldaten interessiert, sondern diesen teils auch mit Humor zur Kenntnis genommen. Weil Jäger seinen Dienst am Rosenmontag aufnahm, hätten ihn einige gefragt, ob er denn als Bundeswehrsoldat verkleidet sei. „Mit seiner offenen, zuvorkommenden und freundlichen Art sowie seinem ruhigen Händchen ist er schnell in unser Test-Team integriert und bereits für seine Arbeit gelobt worden“, freut sich Reisener. Für den Oberstabsgefreiten selbst, der in Neustadt im Lager arbeitet und für die Beschaffung und Pflege von Ausrüstung und Material zuständig ist, bedeutet der Einsatz Abwechslung zu seinem Alltag bei der Bundeswehr. „Es macht Spaß, das Umfeld ist gut – ich fühle mich wohl hier.“

Alle Bewohner schon zweimal geimpft

Die AWO-Residenz ist darüber hinaus das erste Altenpflegeheim in Sehnde, in dem alle der 116 Bewohner, davon nur 15 unter 80 Jahren, gegen Corona geimpft wurden. Vor 14 Tagen stand bereits die zweite Impfung an – ein dreitägiger Marathon. „Und es gab keine Komplikationen, außer mal leichte Erkältungssymptome“, zeigt sich Reisener erfreut und erleichtert. Auch die über 100-Jährigen hätten die Impfungen „wunderbar weggesteckt“. Corona-Fälle gab es bislang noch keinen einzigen, und bisher sei auch noch kein Test im Hause positiv gewesen. Ganz anders als im Altenpflegeheim am Karl-Backhaus-Ring, wo sich mehr als 50 Bewohner infiziert hatten. „Und wir klopfen jeden Tag auf Holz, dass das auch so bleibt“, sagt die Einrichtungsleiterin.

Von Oliver Kühn