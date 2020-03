Sehnde

Es war die Stunde der klaren Worte: Gegen die AfD haben sich gleich mehrere Redner während der Mitgliederversammlung des Ortsverbandes Sehnde im Sozialverband Deutschland (SoVD) ausgesprochen. In der Mensa der Kooperativen Gesamtschule blieb dafür Zeit – trotz eines ansonsten strammen Programms mit zahlreichen Berichten, Neuwahlen des Vorstands und Ehrungen.

Der SoVD stehe seit mehr als 100 Jahren für soziale Gleichheit, sozialen Frieden und ein soziales Miteinander ein. „Wir tolerieren keinen Rassismus, keine rechte Hetze und keine Diskriminierung und werden daher auch niemals hinnehmen, dass AfD-Funktionäre in unseren Vorstand gewählt werden“, betonte Klaus Wedemeier, der Vorsitzende des SoVD-Kreisverbandes Burgdorf, in seinen Grußworten.

Der neue Vorstand des Sozialverbandes in Sehnde. Quelle: Brigitte Thomas

Ansprechpartner in jedem Dorf

Silke Lesemann, SPD-Landtagsabgeordnete, Ortsbürgermeisterin von Bolzum und SoVD-Mitglied, griff das Thema dankbar auf. Sich klar gegen die AfD auszusprechen, sei richtig. Die jüngsten Morde von Hanau hätten gezeigt, dass Worten auch Taten folgen können. „Das dürfen wir nicht zulassen“, betonte Lesemann. Am SoVD schätze sie die gelungene Mischung aus professioneller Beratung und Unterstützung in sozialrechtlichen Fragen und menschlicher Nähe. Gerade Ortsverbände seien daher so wichtig. „Wir haben im Stadtgebiet Sehnde in jedem Ortsteil SoVD-Mitglieder als Ansprechpartner“, erklärte Lesemann.

Karlheinz Drewes, Vorsitzender des knapp 800 Mitglieder starken Ortsverbands Sehnde, ließ im Anschluss das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren und blickte unter anderem auf Vorträge, Treffen in der Begegnungsstätte und Ausflüge zurück.

Karlheinz Drewes wurde erneut zum Vorsitzenden des Ortsverbands gewählt. Quelle: Katja Eggers

Viel Bewegung im Vorstand

Bei den Neuwahlen zum Vorstand wählten die 79 stimmberechtigten Mitglieder ihn erneut zum Vorsitzenden. Ihm zur Seite steht als Stellvertreterin nun Regine Höft, der Posten war zuvor nicht besetzt gewesen. Annemarie Weibel löst Maria Grosser als Schatzmeisterin ab. Weibel ist zudem stellvertretende Vorsitzende im SoVD-Kreisverband Burgdorf und gehört eigentlich dem SoVD Uetze an. Da sich für die Rolle der Schatzmeisterin aber niemand anderes fand, bekleidet sie jetzt diesen Posten.

Der Landesvorsitzende Klaus Wedemeier zeichnet Anita Haarstrich für ihre 40-jährige Mitgliedschaft aus. Quelle: Brigitte Thomas

Zum Schriftführer wurde erneut Drewes gewählt. Neue Frauensprecherin ist Jeanette Kinder, sie löst Meike Fahl ab. Zu Kassenrevisoren wählten die Mitglieder Thomas Schlimme, Erika Beiße und Brigitte Thomas. Die sechs Beisitzer wurden allesamt wiedergewählt. Zum Ende der gut dreistündigen Versammlung standen schließlich noch etliche Ehrungen an. Anita Haarstrich nahm die Auszeichnung für 40 Jahre SoVD-Treue entgegen. Darüber hinaus gab es neun Ehrungen für 25-jährige und 30 für zehnjährige Mitgliedschaft.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers