Sehnde

Das Thema Armutsgefährdung in der Gesellschaft steht derzeit im Mittelpunkt einer Kampagne des Sozialverbandes Deutschland (SoVD), mit dem der Verband am Sonnabend, 15. Mai, auch in Sehnde Station macht. Zwischen 9 und 13 Uhr informiert der Verband auf dem Marktplatz an der Mittelstraße über das Anliegen.

Corona verstärkt Armutsgefährdung

Der SoVD hat für das Projekt den Begriff Armutsschatten geprägt. Damit bezeichnen die Verantwortlichen die Gefährdung bestimmter Gruppen der Gesellschaft, in die Armut abzurutschen. „Immer mehr Menschen in Niedersachsen sind von Armut bedroht“, sagt Ilona Picker, Sprecherin des SoVD-Kreisverbandes Burgdorf. „Viele von ihnen wissen es allerdings nicht.“ Deswegen möchte der Verband für die Problematik sensibilisieren und potenziell Betroffene ansprechen. „Das Thema Armut betrifft infolge der Corona-Pandemie viel mehr Menschen“, ergänzt Picker.

Figuren symbolisieren die gefährdetsten Gruppen

Ins Zentrum seiner Präsentation in Sehnde stellt der SoVD vier Biografien, die stellvertretend für besonders gefährdete gesellschaftliche Gruppen stehen. Sie werden durch lebensgroße rote Figuren symbolisiert. So seien junge, gering qualifizierte Menschen mit rund 33 Prozent armutsgefährdet, rechnet der Verband vor. Bei Alleinerziehenden mit Kind sind es knapp 43 Prozent, bei schwerbehinderten Arbeitslosen rund 58 Prozent und bei Kranken und Erwerbsgeminderten sogar 100 Prozent. „Mit den Figuren und den Biografien machen wir deutlich, dass das Thema wirklich jeden etwas angeht“, erklärt Picker. „Vor allem Frauen, Menschen mit Behinderung, Jugendliche und Ältere sind oft armutsgefährdet.“

Mit der Kampagne verbunden sind Forderungen an die Politik. Darunter fallen beispielsweise die Eindämmung des Niedriglohnsektors, ein gebührenfreies und qualitativ hochwertiges Bildungssystem, die faire Entlohnung von Frauen, die Einführung einer Bürgerversicherung und die Anhebung des Rentenniveaus auf 53 Prozent.

Von Michael Schütz