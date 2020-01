Höver

Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der in der Damenumkleide des Lehrschwimmbeckens Höver offenbar Film- oder Fotoaufnahmen von einem 14-jährigen Mädchen und einer 45 Jahr alten Frau gemacht hat. Der Mann flüchtete, als die Frau bemerkte, was er tat.

Der Vorfall in dem kleinen Bad an der Schützenstraße in Höver spielte sich am Mittwoch gegen 18.45 Uhr ab. Die Schülerin und die Frau – es handelt sich bei ihnen laut Polizei nicht um Mutter und Tochter – hatten die Damenkabine betreten, um sich umzukleiden und den Mann anfangs offenbar nicht bemerkt. Wie lange er gefilmt und fotografiert hat und wo er sich zunächst versteckt hatte, ist noch unklar.

Smartphones sind in Umkleiden verboten

Die 45-Jährige gab allerdings zu Protokoll, dass sie das Smartphone in der Hand des Mannes deutlich gesehen habe. Der Unbekannte soll 18 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sowie schlank sein. Er trug zur Tatzeit eine graue, hüftlange Jacke mit Kapuze.

Das Filmen oder Fotografieren und auch das Nutzen eines Smartphones ist in Umkleiden eines Schwimmbads in der Regel verboten. Auch Überwachungskameras gibt es dort aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes generell nicht. Die Tat des unbekannten Mannes ist gilt laut entsprechendem Paragraph im Strafgesetzbuch als „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs“.

Polizei hofft auf Hinweise weiterer Zeugen

Hinweise darauf, dass es im Schwimmbad in Höver schon weitere derartige Taten gegeben hat, gibt es laut Polizei nicht. Mit einem Fall wie diesem habe sich die Lehrter Polizei schon sehr lange nicht mehr beschäftigen müssen, sagte ein Sprecher des Kommissariats.

Die Polizei hofft nun darauf, dass mögliche Zeugen den Unbekannten mit dem Smartphone gesehen haben und Hinweise geben können. Das Kommissariat ist unter Telefon (0 51 32) 82 70 erreichbar.

Von Achim Gückel