Sehnde

Kinder, die sich im öffentlichen Raum verunsichert oder gefährdet fühlen, haben in Sehnde jetzt eine neue Anlaufstelle: Die örtliche Zweigstelle der Hannoverschen Sparkasse an der Peiner Straße ist nun eine sogenannte Kinderschutzinsel. Mit diesem Titel zeichnet die Kinderschutzallianz Geschäfte oder Einrichtungen aus, die sich bereit erklären, Kindern in Notsituationen zur Seite zu stehen.

Die Sparkasse ist bereits die zweite Bank, die sich in Sehnde dem Projekt anschließt. Bereits im Januar ist die Volksbank mit ihren Filialen an der Mittelstraße in Sehnde und auch in Lehrte am August-Bödecker-Platz zur Kinderschutzinsel geworden.

Niederschwelliges Angebot

Die Situationen, in denen Kinder das Angebot nutzen können, sind weit gefasst. „Eine tatsächliche Gefährdung oder Bedrohung ist ausdrücklich nicht erforderlich“, teilt die Stadt Sehnde mit. Vielmehr wolle man ein niederschwelliges Angebot machen, das allen Kindern hilft, „die den Herausforderungen der eigenständigen Teilnahme am öffentlichen Leben in Einzelfällen nicht gewachsen sind“.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kinderschutzallianz ist ein Bündnis, das sexualisierte Gewalt an Kindern bekämpfen möchte. Die Kinderschutzinseln helfen aber auch in ganz anderen Notsituationen weiter. „Kinderschutzinseln wollen in allen beängstigenden Situationen ein Zufluchtsort für Kinder sein und Ihnen Schutz und Unterstützung bieten“, heißt es auf der Internetseite der Kinderschutzallianz. Diese Fürsorge hält das Bündnis, dessen Geschäftsstelle vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport betrieben wird, für eine gesellschaftliche Pflicht. Kinder seien in Gefährdungssituationen „häufig schutzlos, da notwendige Lösungsstrategien und Handlungsalternativen fehlen, um den Bedrohungen zu begegnen.“

Von Finn Bachmann