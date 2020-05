Sehnde

In der Sehnder Innenstadt und in Wassel müssen Autofahrer nach Pfingsten mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Hannover, lässt am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Juni, Fahrbahnschäden an der Nordstraße (L 410) und der Wasseler Straße (B 443) beseitigen.

Die Nordstraße wird zwischen der Kurzen Straße und der Straße des Großen Freien am 2. Juni ab 8.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die Kurze Straße, Breite Straße und die Straße des Großen Freien umgeleitet. Am 3. Juni ab circa 6 Uhr wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.

Buslinie 371 betroffen

Die Wasseler Straße ist zwischen der Iltener Straße (B 65) und der Albert-Schweitzer-Straße ab 2. Juni in Fahrtrichtung Wassel/ Laatzen gesperrt. Eine Umleitung über Ilten, Bilm und Wassel wird ausgeschildert. Die Freigabe für den Verkehr ist für den 3. Juni morgens ab 5 Uhr geplant. Betroffen davon ist auch die Buslinie 371: Sie fährt ab der Haltestelle Sehnde/Schulzentrum an der B 65 ohne Zwischenhalt zur Haltestelle Ilten/Am Friedhof und dann weiter wie gewohnt. Dafür entfallen die Haltestellen Sehnde/Wilhelm-Henze-Weg, Wassel und Bilm/Reuteranger in Fahrtrichtung Ahlten/Umspannwerk. Die Haltestellen in Richtung Sehnde/Kanalstraße dagegen werden normal bedient.

Fahrgäste, die an den entfallenden Haltestellen in Richtung Ahlten/Umspannwerk zusteigen wollen werden gebeten, mit der Linie 371 in Richtung Sehnde Kanalstraße zu fahren und an der Haltestelle Sehnde/Schulzentrum in den umgeleiteten Bus in Richtung Ahlten umzusteigen. Fahrgäste, die an den entfallenden Haltestellen aussteigen wollen, sollen ebenfalls die Linie 371 in Richtung Sehnde/Kanalstraße nutzen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.gvh.de/linien-fahrplaene/verkehrsmeldungen.

