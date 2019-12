Ilten

Nach sechswöchiger Pause können Schule und Sportverein sowie das Klinikum Wahrendorff die Iltener Sporthalle wieder nutzen. Zuvor musste der Fußboden für knapp 90.000 Euro erneuert werden. Ursprünglich sollte nur die obere Belagschicht neu aufgetragen werden, aber dann habe man bemerkt, dass die Unterkonstruktion des Schwingbodens in der Iltener Sporthalle an vielen Stellen brüchig war, berichtet Bernd Jaron von der Gebäudewirtschaft der Stadt Sehnde. Deshalb habe man sich entschlossen, den Boden komplett auszutauschen und durch einen sogenannten flächenelastischen Sportboden zu ersetzen. „Das ist heute Standard – Schwingböden verwendet man eigentlich gar nicht mehr“, erläutert Bürgermeister Olaf Kruse.

Boden für alle Sportarten geeignet

Der neue Untergrund sei für so gut wie alle Sportarten geeignet, versichert Wolfgang Bruns, Leiter des Fachdienstes Schule, Sport und Kultur im Sehnder Rathaus. Ausgenommen seien nur Radball oder Rollhockey, bei denen der Boden befahren werden müsste. Er verfügt über eine 50 Millimeter dicke Wärmedämmung aus einem nachgiebigen Schaum.

Der 90.000 Euro teure Umbau war wegen des erheblich größeren Aufwands – auch die Feuchtigkeitsdichtung musste erneuert werden – entgegen der ursprünglichen Planung nicht in den Herbstferien zu schaffen, aber jetzt können sich die Iltener Schüler ebenso wie die Mitglieder des MTV sowie die Patienten des Klinikums Wahrendorff dort wieder austoben. Wie stark die Halle frequentiert ist, belegen die Angaben von Hausmeister Anton Gombkötö: „Da ist jeden Tag von morgens an bis abends um 23 Uhr Betrieb“, sagt er. Nur sonntags sei schon um 22 Uhr Schluss. „Wir hoffen auf eine Entlastung, wenn Wahrendorffs eigene Halle fertig ist“, blickt Kruse in die Zukunft. Dann könnten sich in der Iltener Halle vielleicht auch die Kindergartenkinder tummeln, für die bisher keine Zeiten zur Verfügung stehen.

Von Thomas Böger