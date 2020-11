16 Einzelsportler und Mannschaften hat die Stadt Sehnde als Sportler des Jahres 2019 geehrt. So hat Greta Jacob vom MTV Rethmar von 1900 in 17 Läufen zehnmal den ersten Platz errungen und es damit auf den ersten Platz der Bestenliste des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes (NLV), Kreis Hannover-Land, geschafft. Laurenz Preim vom Schützenverein Ilten von 1906 belegte bei der Landesmeisterschaft im Lichtschießen im Jahrgang 2012 den zweiten Platz. Jonas Vierke vom Ruderverein für das Große Freie Lehrte/ Sehnde holte bei der Landesmeisterschaft Ergometerrudern den ersten Platz über 1500 Meter. Boris Jeworutzki vom Verein Karate-Dojo Sehnde von 1997 sicherte sich beim Buiutsu Friendship Cup Deutschland-Polen den ersten Platz in der Disziplin Kumite (Kampf) sowie in der Disziplin Kata (Formlauf).

Die weibliche Mannschaft Kinder U12 des Turnvereins Eintracht (TVE) Sehnde von 1894, Abteilung Leichtathletik, wurden im Dreikampf Kreispokalsieger. Die E1-Junioren-Fußballmannschaft des MTV Rethmar wurde Meister in der ersten Kreisklasse. Beim Fehmarn-Cup 2019 belegten sie zudem den dritten Platz. Darüber hinaus sind zwei Spieler in der Auswahl des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV), und zwei Spieler sind zur Saison 2019/2020 in das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 gewechselt. Die C-Juniorinnen vom MTV Ilten von 1896, Abteilung Tennis, haben die Staffelmeisterschaft gewonnen.

Die Mannschaft Mädchen-Doppelzweier 13/14 Jahre vom Ruderverein für das Große Freie Lehrte/ Sehnde belegte im Landesentscheid den ersten Platz über 3000 Meter sowie über 1000 Meter. Zudem errangen sie den fünften Platz bei der Bundesregatta. Die männliche A-Jugend der Handballabteilung des TVE Sehnde wurde Meister in der Landesliga Süd Niedersachsen. Zudem wurde die Altherren-Handballmannschaft des TVE Meister der Regionsoberliga. Darüber hinaus ist die ersten Herren-Tennismannschaft des TVE zweimal in einem Jahr in die Bezirksklasse aufgestiegen.

Groß abgeräumt hat die Abteilung Sportakrobatik vom MTV Ilten von 1896. Glenn Paton und Ida Radamm belegten bei der Landesbestenermittlung jeweils den ersten Platz. Henrike Bettmann, Ana-Maria Chilito Angel und Alexandra Slucki sicherten sich bei der Landesmeisterschaft den dritten Platz und haben an der deutschen Meisterschaft der Jugend und Junioren I teilgenommen. Matilda Brauch und Myriam el Koraini holten bei der Landesbestenermittlung den zweiten Platz sowie den achten Platz bei der deutschen Nord-West-Meisterschaft. Isabelle Hatesuer und Emma Wente schließlich belegten bei der Landes- sowie bei der deutschen Bestenermittlung den ersten Platz und gewannen zudem den zweiten Platz bei der deutschen Nord-West-Meisterschaft.