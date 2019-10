Dolgen/Haimar

Der Vorsitzende des Turn- und Sportvereins (TSV) Germania Haimar-Dolgen schlägt Alarm: Durch die seit Jahren verschobene Sanierung der Turnhalle in Dolgen und vor allem durch einen massiven Wasserschaden im Juli sei der Verein mittlerweile akut in seiner Existenz bedroht. „Die Turnhalle ist in einem katastrophalen Zustand, die gesamte elektrische Anlage ist nicht mehr nutzbar, es gibt kein Licht und Duschen ist auch nicht möglich“, klagt Hans-Ludwig Schmahlstieg in einem Brandbrief. Seit Mitte September ist die Halle gesperrt. „Das hat zur Folge, dass nunmehr keine Trainingsmöglichkeiten für die Sportgruppen vorhanden sind.“

Wasser flutet Heizungsraum und Sanitäranlagen

Das Fass buchstäblich zum Überlaufen gebracht habe der Wasserschaden am 25. Juli. Da sei entdeckt worden, dass durch die Außenwand über der Eingangstür massiv Wasser austrat – aufgrund eines Defekts an der 30 Jahre alten Heizungsanlage. „Dadurch ist ungehindert Wasser in den Heizungsraum und den Klubraum sowie in die Sanitäranlagen eingedrungen“, beschreibt Schmahlstieg das Desaster. Unter anderem sei das Wasser entlang der elektrischen Leitungen nach außen gedrungen.

Die Räume seien daraufhin bis zum 13. September getrocknet worden, doch das habe nicht ausgereicht. Nachmessungen drei Tage später hätten ergeben, dass die Turnhalle vom Stromnetz genommen werden musste. Bis dahin sei der Sportbetrieb schon nur sehr eingeschränkt möglich gewesen, mit Beginn der nunmehr frühen Dämmerung habe sich das Problem noch verschärft. Ohne Strom sei eine Beheizung und Beleuchtung der Turnhalle aber nicht möglich. Auch Duschen gehe nicht mehr.

„Notbeleuchtung“: Der Strahler wird mit Strom aus dem Schützenhaus versorgt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Man habe sich zwar selbst geholfen und „als Notbeleuchtung“ einen Strahler an die Decke geklemmt und ein Stromkabel zum Schützenhaus verlegt. „Da es jetzt aber immer kälter wird, ist davon auszugehen, dass wir den Sportbetrieb in der Halle komplett einstellen müssen“, resümiert der Vorsitzende. „Und ein Sportverein ohne Trainingsmöglichkeiten ist in der Existenz bedroht.“ Sanitäreinrichtungen seien verrostet, funktionierten nicht oder seien von der Stadt abgebaut worden – mit der Begründung, dass ja saniert werden soll. Das Gleiche gelte für die desolaten Abwasserrohre. Sämtliche Wände seien feucht, sodass für die Trocknung bereits Putz in den Fluren abgeschlagen werden musste. Für den Zustand der Halle hat Schmahlstieg ein vernichtendes Urteil: „Sie ist eine Ruine.“

Vorsitzender: Es ist ein Drama

Für die Tischtennisabteilung etwa sei die Situation verheerend. Sie spiele in der jetzt beginnenden Saison in der Bezirksklasse, der höchsten Klasse, in der sie je gespielt habe: „Das steht nun auf dem Spiel, es ist ein Drama“, sagt Schmahlstieg düster. Für die Punktspiele sei verpflichtend sicherzustellen, dass die Halle mit einer Mindesttemperatur beheizt wird und eine den Wettkampfregeln entsprechende Beleuchtung vorhanden ist. Seit dem ersten Antrag auf eine Sanierung vor zwölf Jahren seien dem Verein inzwischen, auch durch den demografischen Wandel und fehlende Neubaugebiete, die Mitglieder weggebrochen: Noch vor sechs Jahren habe man 480 Mitglieder gezählt, jetzt seien es nur noch 350.

Doch damit nicht genug: Auch das Fußballtraining müsste nun eigentlich witterungsbedingt in die Turnhalle verlegt werden, und auch das Kinderturnen und das Training der anderen Sportgruppen könne nur in einer beheizten und beleuchteten Turnhalle absolviert werden. „Hinzu kommt, dass mit dem Dorfkindergarten Dolgen eine tägliche Nutzung der Turnhalle am Vormittag vereinbart ist.“

Verein fordert schnelle Lösung

Wenn es dämmert, ist in der Halle kein Training mehr möglich. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Den Grund für die zwar in 2015 geplante, aber immer wieder verschobene Sanierung sieht Schmahlstieg darin, dass die Turnhalle in Dolgen keine Schulsporthalle ist. Aber was helfe dem Sportverein das plakative Logo „Familienstadt Sehnde“, wenn die Familien im Osten Sehndes keine Sportmöglichkeiten mehr hätten, fragt sich der Vereinschef. „Unsere Mitglieder haben bislang sehr viel Verständnis gehabt, aber jetzt erwarten sie berechtigterweise kurzfristige Problemlösungen.“

Das wolle die Stadt auch tun, versichert Fachdienstleiter Wolfgang Bruns: „Wir wollen bis Ende der Herbstferien eine Lösung finden und die Halle wieder betriebssicher machen.“ Derzeit werde sie getrocknet, wegen der Feuchtigkeit sei deshalb momentan kein Betrieb möglich. Der Wasserschaden habe den Zeitplan für eine Sanierung noch einmal durcheinander gebracht. Er könne verstehen, dass die derzeitige Situation für den Verein „ein Schlag ins Kontor“ sei.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sanierung sollte schon 2018 passieren – doch geschehen ist nichts.

Ortsrat forderte Stadt zum Handeln auf.

Von Oliver Kühn