Sehnde

Die Flüchtlingszahlen sind zwar deutlich zurückgegangen, in Sehnde leben nur noch rund 100 statt wie vor zwei Jahren mehr als 300 Geflüchtete – doch der Beratungsbedarf der Neuankömmlinge beim Verein Flüchtlingshilfe Sehnde ist ungebrochen: Das ist das Fazit der Vorsitzenden Ortrud Mall, die ihren Tätigkeitsbericht im Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Soziales vorgestellt hat. Die städtische Fachdienstleiterin Karin Rohwerder hat dabei zwei Hauptproblemfelder ausgemacht: Es fehlen Plätze für kostenlose Sprachkurse und bezahlbarer Wohnraum für anerkannte Asylbewerber.

Wohnungsmarkt angespannt

Nach derzeitigem Stand muss Sehnde in diesem Jahr noch acht Flüchtlinge aufnehmen. Ob es dabei bleibt, ist offen, denn das Land hat die Aufnahmequote noch einmal bis Ende Februar verlängert. Derzeit leben 86 Menschen dezentral in von der Stadt angemieteten Wohnungen und 15 in der Gemeinschaftsunterkunft in Rethmar. Seit September sind 24 Personen zugezogen, 21 davon wurden in Wohnungen untergebracht. Auf der anderen Seite sind 15 Flüchtlinge ausgezogen und haben sich eine eigene Wohnung gesucht. „Doch bezahlbare Wohnungen gibt es zu wenige, das erschwert eine Integration“, urteilt Rohwerder.

Die im vergangenen Sommer eingerichtete zentrale Beratungsstelle in Rethmar, zu der außer der Stadt noch die Flüchtlingshilfe sowie die Caritas und die Diakonie gehören, sei für die Flüchtlinge sehr hilfreich, da sie direkt vor Ort angeboten werde und sehr niedrigschwellig sei, lobt die Fachdienstleiterin. Die Beratung sei oft sehr schwierig, denn viele Flüchtlinge seien traumatisiert oder litten an psychischen Erkrankungen. Und nach wie vor fehlten Plätze bei kostenlosen Sprachkursen. „Das ist aber ein wichtiger Baustein für die Integration“, sagt Rohwerder. Im Mittelpunkt stehe die Hilfe zur Selbstständigkeit – von der Kinderbetreuung über das Jobcenter bis zur Mülltrennung.

Verein: Beratungsbedarf ist ungebrochen

Das bestätigt die Vorsitzende der Flüchtlingshilfe, die dafür eine hauptamtliche Stelle eingerichtet hat. Sei es, ob es um Schule und Beruf, die Wohnungssuche oder nur den Abschluss eines Handyvertrags gehe – „der Bedarf ist auch nach vier Jahren unserer Gründung ungebrochen“, sagt Mall. 321 Beratungen habe man im Berichtsjahr geleistet, viele der Ratsuchenden habe man erfolgreich in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integrieren können.

Derzeit gebe es 30 Patenschaften zwischen Sehndern und Flüchtlingen. Weitere ehrenamtliche Paten und Helfer seien aber nur schwer zu finden. Mittlerweile werde der Verein von Flüchtlingen unterstützt, die schon vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen sind und jetzt Zugezogene beraten und auch dolmetschen. Dabei sprächen Frauen meist besser Deutsch und übernähmen die Organisation in ihren Familien. Selbst Vermieter seien vom Verein schon beraten worden. „Wir moderieren und wollen helfen, Hemmschwellen abzubauen“, sagt Mall. Dieses „Auszugsmanagement“ soll künftig gestärkt werden.

10.000 Euro an die Stadt zurückgezahlt

Mall betont, wie wichtig die Deutschkurse für die Neuankömmlinge seien. Das Land habe die Mittel jedoch gestrichen. Für die Kurse, die bislang in Kooperation mit der Volkshochschule angeboten werden konnten, gab es sogar eine Kinderbetreuung. Das sei auch das Ziel für dieses Jahr. Einen Computereinführungskurs, einen Fahrradkurs und einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für Frauen hat es ebenfalls schon gegeben. Mall wirbt indessen noch für die Fahrradwerkstatt im ehemaligen Bundessortenamt, für die noch Schrauber gesucht werden – auch unter den Neubürgern.

Der Flüchtlingshilfeverein erhält von der Stadt einen jährlichen Zuschuss von 50.000 Euro. Doch davon sind im Geschäftsjahr von Oktober 2018 bis September 2019 nur knapp 40.000 Euro ausgegeben worden – gut 10.000 Euro hat der Verein deshalb an die Stadt zurückgezahlt. Grund dafür sei eine vorübergehende Vakanz bei der hauptamtlichen Stelle für Sozialarbeit gewesen, sagte Mall.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn