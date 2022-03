Sehnde

Noch sind Flüchtlinge aus der Ukraine in Sehnde nur vereinzelt angekommen und bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. Noch hat auch die Landesaufnahmebehörde (LAB) keinen Bus mit eine Unterkunft suchenden Menschen nach Sehnde geschickt. „Aber das kann am Sonntag passieren oder am Montag – wir wissen es nicht“, macht Anja Hettling, Ehrenamtskoordinatorin in der Stadtverwaltung, deutlich. Die Stadt müsse also unter Umständen sehr schnell reagieren.

Für eine Erstunterbringung hat die Stadt zunächst einmal 40 Plätze in einer Sammelunterkunft akquiriert und diese Zahl auch der LAB gemeldet, berichtet Karin Rohwerder, Leiterin des städtischen Fachdienstes Soziales, Teilhabe und Integration. Doch sollen die zu erwartenden Menschen – überwiegend werden es voraussichtlich Frauen und Kinder sein – so schnell wie möglich in Wohnungen untergebracht werden.

Wohnungen werden auch gratis angeboten

Dafür haben die Sehnder schon zahlreiche Möglichkeiten bei Hettling gemeldet: 38 Zimmer und mehr als 20 Wohnungen, sowohl in der Kernstadt als auch in den Dörfern, sind ihr angeboten worden, manche davon gratis. „Ich finde das phänomenal“, freut sie sich über die große Hilfsbereitschaft der Sehnder. Die Unterkünfte werden jetzt auf ihre Eignung untersucht. „Es finden permanent Besichtigungen statt“, sagt Rohwerder. Dabei wird nicht nur geprüft, wie viele Personen in dem jeweiligen Objekt Platz finden können, sondern unter anderem auch, ob es sich um eine barrierefreie Unterkunft handelt. „Wir können ja nicht eine hochbetagte Frau in eine Dachkammer schicken“, sagt Hettling.

Benötigt werden aber auch Helfer, die Flüchtlinge bei Behördengängen oder zum Besuch beim Arzt begleiten sowie Dolmetscher. Die Reaktion der Sehnder sei auch dabei „ein Traum“, meint Hettling. Bereits 28 Personen hätten sich zu solchen Einsätzen bereit erklärt. Auch beim Verein Flüchtlingshilfe Sehnde – er wurde beim großen Ansturm von Asylbewerbern 2015 gegründet – werden Patenschaften oder Hilfe bei Übersetzungen angeboten. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm, das überwältigt mich geradezu“, sagt Simone Vollmer, die bei dem Verein als Sozialarbeiterin beschäftigt ist. Aber sie hofft, dass sich noch weitere Helfer melden, denn der bisherige Bestand werde vermutlich nicht ausreichen.

Kleiderkammer ist restlos gefüllt

Auf einem anderen Gebiet besteht dagegen erst einmal kein weiterer Bedarf. Einem Aufruf zur Abgabe von Kleidungsspenden sind am Montag so viele Sehnder gefolgt, dass die Kapazität der „Stöberkiste mit Herz“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ausgeschöpft ist. „Wir sind restlos voll“, erklärt der Sehnder AWO-Vorsitzende Reiner Luck. Das soziale Netzwerk habe trotz der kurzen Vorlaufzeit funktioniert. Am Wochenende sollen die Spenden nun sortiert und eingeordnet werden.

Laut Rohwerder haben Stadtverwaltung und Flüchtlingshilfeverein bei ihren Vorbereitungen „sicher von den Erfahrungen aus den Jahren 2015 und 2016 profitiert“. Viele Abläufe seien ähnlich und man kenne zum Teil die Ansprechpartner schon, wenn es um Anträge für Hilfen gehe.

Wer die Arbeit aktiv unterstützen möchte, kann sich telefonisch unter (05138) 48 8995 oder per E-Mail an die Adresse ukraine@fluechtlingshilfe-sehnde.de melden. Wer noch eine Unterkunft anbieten möchte, kann das telefonisch unter (05138) 707291 oder per EMail an sehnde-fuer-ukraine@sehnde.de tun.