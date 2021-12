Sehnde

Das Jahr 2022 hat noch nicht einmal angefangen, da startet die Stadt Sehnde schon mit ihren Planungen für den Ferienpass und die verlässliche Ferienbetreuung. Bereits jetzt können Eltern ihre Kinder online auf ferienbetreuung-sehnde.de registrieren. Die Registrierung gilt dann für das ganze nächste Jahr und kann auch für Aktionen im Ferienpass genutzt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Erziehungsberechtigten berufstätig sind.

Für die verlässliche Ferienbetreuung können Sehnder Kinder im Grundschulalter ab Montag, 10. Januar, online auf ferienbetreuung-sehnde.de angemeldet werden. Die Anmeldungen seien dann aber verbindlich, betont die Stadt.

Betreuung im Kinder- und Jugendtreff

Die Betreuung findet im Kinder- und Jugendtreff (KiJu) im Bonhoefferhaus, Am Papenholz 10, statt und wird von Pädagoginnen und Pädagogen der Stadt übernommen. Die Betreuungswochen können nur im Block, also wochenweise gebucht werden, einzelne Tage sind nicht möglich. Die Betreuung geht von 8 bis 16 Uhr. Die Kosten für eine Woche betragen 87 Euro.

Für die Osterferien erstreckt sich die Betreuung von Montag bis Donnerstag, 4. bis 7. April. In den Sommerferien geht die erste Woche vom 1. bis 5. August, die zweite vom 8. bis 12. August und die dritte Woche vom 15. bis 19. August. In den Herbstferien findet die Betreuung jeweils von Montag bis Freitag, 17. bis 21. sowie 24. bis 28. Oktober, statt.

Weitere Information gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.sehnde.de. Für Fragen zum Ferienpass steht Saskia Bartels-Wehrhan unter Telefon (0 51 38) 30 30 oder per E-Mail an bartels.sehnde@htp-tel.de zur Verfügung. Fragen rund um die verlässliche Ferienbetreuung beantwortet Juliane Gorka unter Telefon (0 51 38) 30 30 oder per E-Mail an gorka.sehnde@htp-tel.de.

Veranstalter können Angebote melden

Darüber hinaus können Veranstalter ihre Aktionen, Angebote und Fahrten für den Ferienpass bereits jetzt online auf ferienpass-sehnde.de eingeben. Eingabeschluss ist für die Osterferien ist der 18. Februar und für die Sommerferien der 23. Mai. Veranstalter, die bereits einen Veranstalter-Login besitzen, können sich Arbeit ersparen und die Angebote aus dem Vorjahr importieren.

Von Katja Eggers