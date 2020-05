Sehnde

Der Fachkräftemangel bei Erziehern macht vielen Kommunen zu schaffen. Die Stadt Sehnde bietet deshalb bereits seit fünf Jahren Stipendien für angehende Erzieher und Sozialassistenten an, um diese an sich zu binden – damals als Erste in der Region Hannover. Auch für dies Jahr stehen zwei Plätze zur Verfügung.

Dabei erhalten Auszubildende zum Erzieher eine monatliche Förderung von 250 Euro, Auszubildende zum Sozialassistenten 200 Euro. Dafür verpflichten sich die Stipendiaten, die vorgeschriebenen Praxiszeiten während ihrer Ausbildung in den 14 Einrichtungen der Stadt Sehnde abzuleisten. Voraussetzung ist zudem ein Platz an einer Fachschule, einer Fachakademie oder einem Berufskolleg zum kommenden Schuljahr.

Angebot der Stadt Sehnde spricht sich herum

Die Stipendien sind Teil des Personalgewinnungskonzepts der Stadt. Das Angebot spreche sich bereits herum, denn der monatliche Zuschuss komme Bewerbern, die teils auch Schulgeld zahlen müssten, sehr entgegen, sagt Fachdienstleiterin Katharina Strauß. Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel hätten den Arbeitsmarkt im Kita-Bereich vom Anbieter- zum Nachfragemarkt gewandelt. Grund dafür seien etwa der starke Ausbau der Kinderbetreuung im vorschulischen Bereich mit einem Rechtsanspruch auf einen Platz in Kita und Krippe sowie der erhöhte Bedarf an nachschulischer Betreuung in Horten.

Interessierte können ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben zur Begründung der Berufswahl bis zum 31. Mai postalisch an die Stadt Sehnde, Nordstraße 21, 31319 Sehnde, z. Hd. Katharina Strauß, per E-Mail an katharina.strauss@sehnde.de richten. Fragen werden unter Telefon (05138) 707312 beantwortet.

Von Oliver Kühn