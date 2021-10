Sehnde

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch negativ auf die Integration von Geflüchteten aus. So haben nach Beobachtungen von in Sehnde eingesetzten Sozialarbeitern zum Beispiel Menschen, deren Deutschkenntnisse schon ein relativ hohes Niveau erreicht hatten, Rückschritte gemacht. Ursache war unter anderem der Lockdown, der sie an ausreichender Übung hinderte. Außerdem wurde vermehrt ein aggressives Verhalten in den Familien festgestellt. Um diese Entwicklung aufzufangen, soll zusätzliches Personal eingestellt werden, für das noch Fördermittel der Region Hannover zur Verfügung stehen.

Personal ist überlastet

Eine zusätzliche Belastung für das von der Stadt, dem Essener Sozialdienstleister European Homecare, der Flüchtlingshilfe Sehnde sowie der Diakonie eingesetzte Personal entstand durch die Belegung des Hauses 1 auf dem ehemaligen Gelände des Bundessortenamtes in Rethmar. Weitere Zuweisungen von Geflüchteten seien absehbar, kündigt die Stadtverwaltung in einer Vorlage für die Ratsmitglieder an.

Gerade die Willkommensphase sei mit viel Aufklärungsarbeit sowie zahlreichen Gängen zu Behörden, Ärzten, Schulen und Kindergärten und zu Hausbesuchen verbunden. Auch würden die Beratungen für schon länger in Deutschland lebende Personen immer komplexer. Deshalb seien „alle für die Flüchtlingssozialarbeit in Sehnde tätigen Personen aktuell überlastet“, teilt die Verwaltung mit.

Stadt muss kein Geld ausgeben

Abhilfe will die Stadt mit zusätzlichem Personal von European Homecare schaffen. Das Unternehmen habe einen Springerpool für Urlaubs- und Krankheitszeiten. Daraus könne eine qualifizierte Kraft mit 275 Stunden bis zum Jahresende in Sehnde eingesetzt werden. Dabei handele es sich um „einen zulässigen Nachtrag zu dem bestehenden Vertrag“, sodass die Vergabe nicht neu ausgeschrieben werden müsse.

Zusätzliches Geld muss Sehnde dafür nicht aufbringen, denn es sind noch Fördermittel der Region Hannover in Höhe von 15.000 Euro nicht aufgebraucht – und würden es ohne zusätzliches Personal voraussichtlich auch bis Jahresende nicht mehr. Sie müssten dann zurückgezahlt werden, weil sie zweckgebunden sind.

Die Überreste erklärt die Verwaltung damit, dass die Zuschüsse jeweils per Stichtag 31. Dezember anhand der in den Kommunen dann aufgenommenen Geflüchteten verteilt werden. Diese Zahl – in Sehnde waren es Ende vergangenen Jahres 363 Menschen – könne bei der Haushaltsaufstellung nicht exakt vorausgesagt werden. In diesem Jahr sei die Zuwendung deutlich höher ausgefallen als im Etat vorgesehen. Der Rat hat dem Verfahren bei Enthaltung der beiden AfD-Mitglieder einmütig zugestimmt.

Von Thomas Böger