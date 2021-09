Sehnde

Die Tage werden kürzer, der Sommer neigt sich dem Ende zu: Es ist wieder Zeit für die Obsternte. In Sehnde stehen an vielen Straßen und Wiesen Obstbäume, die der Stadt gehören – und die hat das Motto „Bedienen ausdrücklich erwünscht“ ausgerufen und auf eigene Gefahr erneut zum Selbstpflücken freigegeben. Denn die wertvollen Früchte sollen nicht achtlos am Boden verfaulen. Dafür werde der Bauhof an entsprechenden Stellen gezielt das hohe Gras zurückschneiden, heißt es.

Bei der Ernte seien aber einige Regeln zu beachten: Wer sogenannte Obstpflücker nutzt, sollte darauf darauf, die Bäume und dort vorkommende Lebewesen nicht zu schädigen. Das Abschneiden oder Abrechen von Zweigen und das Schütteln der Bäume ist ebenso untersagt wie der Weiterverkauf. Die Flächen sollten zudem nicht mit dem Auto befahren werden und jeder sollte nur so viel Obst sammeln, wie von einem Haushalt verarbeitet werden kann.

Für Bäume an Kreisstraßen sind die Straßenmeistereien zuständig, die das Ernten nach Angaben der Stadt aber ebenfalls erlauben. Gleiches gelte für die Feldwege des Realverbands.

Eine Übersicht der Standorte gibt es auf sehnde.de/Obsternte. Die Karten geben einen groben Überblick, sie sollen in Zukunft noch angepasst und erweitert werden und dann auch Auskunft über das dort zu erntende Obst geben.

Von Oliver Kühn