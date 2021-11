Sehnde

Sehnde hat wieder ein mobiles Bürgerbüro: Die Bundesdruckerei hat der Stadt jetzt einen neuen sogenannten Bürgerkoffer zur Verfügung gestellt, ausgestattet mit moderner Technik für Verwaltungsaufgaben. Der Bürgerkoffer wurde bislang fast ausschließlich für Dienstleistungen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde am Schnedebruch eingesetzt, mit mehr als 500 Häftlingen eines der größten Gefängnisse Niedersachsens. Doch künftig soll er eventuell auch das Klinikum Wahrendorff anfahren und vielleicht auch Senioreneinrichtungen mobil mit betreuen. „Dies ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Digitalisierung“, urteilt Bürgermeister Olaf Kruse.

Auch Fingerabdrücke möglich

Der schwarze Bürgerkoffer, der in Sehnde seit 2016 im Einsatz ist, sieht wie ein großer Reisekoffer aus – und ist mit mehr als 16 Kilogramm auch gut vollgepackt. Im Innern verbirgt sich moderne Technik: unter anderem ein Notebook, eine Fotokamera für Ausweisbilder, ein Flachbrett-Scanner, ein Drucker, ein Unterschriftenpad, ein LTE-Router, ein Änderungsterminal und eine Webcam – und sogar ein Scanner, um Fingerabdrücke abnehmen zu können. Einmal im Monat fährt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Bürgerbüros mit dem Koffer in die JVA, um dort etwa Anträge für Personalausweise und Reisepässe aufzunehmen.

Doch obwohl er erst fünf Jahre im Einsatz ist, sei der bisherige Bürgerkoffer nun schon so alt gewesen, dass verschiedene Komponenten nicht mehr reibungslos funktionierten, sagt Kruse. „Daher wurde die von der Bundesdruckerei im Dezember 2020 angebotene, kostenfreie Umtauschaktion mit Freude begrüßt und angenommen.“ Geplant war der Umtausch ursprünglich schon im März, doch habe sich der Zeitplan aufgrund Corona-Pandemie verzögert. Umso mehr habe sich die Verwaltung nun über die überraschende Umtauschaktion gefreut. Bei der Erstanschaffung hatten sich die Stadt und die JVA die Kosten in Höhe von 6000 Euro geteilt.

Außer einem Flachbrett-Scanner gibt es auch ein Abtastgerät, mit dem Fingerabdrücke genommen werden können. Quelle: Oliver Kühn

Ursprünglich hatte die Bundesdruckerei den Bürgerkoffer Anfang 2020 einstellen wollen, weil er sich wirtschaftlich nicht gerechnet habe, da technische Komponenten regelmäßig nachgerüstet werden müssen. Erst nach dem Protest vieler Kommunen hatte die Bundesdruckerei ihre Kündigung zurückgezogen.

Mit dem mobilen Bürgerkoffer können die Verwaltungsvertreter alle Dienstleistungen um Personalausweis und Reisepass, Meldebescheinigungen, Anträge für Führungszeugnisse, Beglaubigungen sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister bearbeiten. Künftig will die Stadt das Einsatzgebiet eventuell deutlich ausweiten. Außer in der Justizvollzugsanstalt seien bei Bedarf auch Angebote in Alten- und Pflegeeinrichtungen oder für weniger mobile ältere Menschen denkbar, sagt Kruse.

Stadt vor acht Jahren Vorreiter

Mit der Einführung des Bürgerkoffers waren die Zeiten vorbei, als Gefangene noch mit Handschellen gefesselt und begleitet von zwei Justizbeamten einen Personalausweis im Rathaus beantragen mussten. Vor fünf Jahren war Sehnde mit dem mobilen Angebot noch Vorreiter für Kommunen in Niedersachsen und unter den ersten 100 Kommunen bundesweit. Auch die Justizvollzugsanstalt war damals nach Angaben der Anstaltsleitung das erste Gefängnis in Niedersachsen, das diese Möglichkeit nutzte.

Außer Personalausweise und Geburtsurkunden zu beantragen, können die Gefangenen etwa auch Meldeangelegenheiten erledigen, eine Heirat vorbereiten und ihre Vaterschaft anerkennen lassen. Letzteres ist etwa wichtig für Kindergeldzahlungen, wenn Häftlinge zu Unterhalt verpflichtet sind.

Von Oliver Kühn