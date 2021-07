Bilm/Rethmar

Die Umgestaltung des Spielplatzes Tegtkamp in Bilm ist bereits abgeschlossen. Kinder können das Areal mit einer Spielkombination samt Rutsche, einer sogenannten Freeclimbingwand, verschiedenen Kletternetzen, einer Korbschaukel sowie einem Sandkasten nun wieder in Beschlag nehmen.

Der Fachausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hatte vor zwei Jahren beschlossen, den Spielplatz nicht aufzugeben, sondern umzugestalten. Jetzt machen neue Geräte die Spielfläche für Kinder wieder attraktiv. Der Umbau schlägt mit 34.000 Euro zu Buche.

Stadt baut Spielplatz im Neubaugebiet Rethmar-West neu

Noch bevor die ersten Häuser im Neubaugebiet Rethmar-West errichtet sind, soll der Spielplatz Backhausfeld fertig sein. Die Stadt erledigt noch letzte Arbeiten, bevor am Freitag, 9. Juli, die Fläche in Betrieb genommen werden kann. Mittlerweile ist das Areal noch von einem Bauzaun eingegrenzt, dieser soll dann entfernt werden, heißt es in einer Pressemitteilung dazu.

Das Angebot für die Neubewohner ist groß: Der Spielplatz bietet den Jungen und Mädchen eine Sandbaustelle, eine große, vielfältige Seilkletterkombination sowie eine Doppelschaukel. Der rund 1100 Quadratmeter große Platz liegt eingebettet in eine naturnah gestaltete Grünfläche und lädt mit verschiedenen Sitzgelegenheiten auch Erwachsene zum Verweilen ein. Die Stadt Sehnde hat in die Errichtung des neuen Spielplatzes rund 100.000 Euro investiert.

Von Katerina Jarolim-Vormeier