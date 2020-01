Gleich drei Dorferneuerungen sind in diesem Jahr vorgesehen, zwei in Ilten und eine in Bilm. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als 1,5 Millionen Euro – doch 63 Prozent davon bekommt die Stadt von der Fördermaßnahme Dorfentwicklung zurück. Jede einzelne der drei Maßnahmen kostet rund 500.000 Euro.

In der Straße Im Winkel in Bilm wird noch ab diesem Monat die gesamte Fahrbahn inklusive der Stichwege erneuert und mit grauen Pflastersteinen ausgebaut. Die Nebenflächen werden mit Schotterrasen wie bereits bei anderen Dorferneuerungsmaßnahmen wie in der Kreuzstraße und der Mühlenstraße versehen. Auch in Ilten wird die Fahrbahn Im Wiesengrund von der Straße Am Nordende bis zur Jahnstraße komplett neu gebaut. Das Straßenpflaster in anthrazit, der Gehweg mit rotem Betonpflaster. Die Nebenflächen werden in Natursteinpflaster wie schon in der Straße Am Nordende gestaltet.

Darüber hinaus wird die Ferdinand-Wahrendorff-Straße in Ilten im Abschnitt von der Wilhelm-Dörries-Straße bis Im Schleichgarten erneuert und neu gestaltet. Dort entsteht auch ein Gehweg aus Betonpflaster auf der Südseite und auf dem Seitenstreifen im Norden. Zudem werden in allen drei Straßen von den Stadtwerken Sehnde die Regen- und Schmutzwasserkanalisation sowie die Trinkwasserleitungen erneuert.