Sehnde

Wenn der Sehnder Rat am Donnerstag, 19. November, die Jahresergebnisse der drei städtischen Gesellschaften für 2019 vorgelegt bekommt, erwartet die Kommunalpolitiker ausnahmsweise mal keine finanzielle Hiobsbotschaft wie beim Haushalt mit einem Defizit von rund 8 Millionen Euro im nächsten Jahr. Denn sowohl die Stadtwerke Sehnde als auch die Infrastrukturgesellschaft Sehnde und die Energieversorgung Sehnde (EVS) haben wie in den Vorjahren Überschüsse erzielt – zusammengenommen etwas mehr als 1 Million Euro. Der scheidende Geschäftsführer Frank Jankowski-Zumbrink erwartet das zudem auch für die kommenden Jahre – trotz der Folgen der Corona-Pandemie.

EVS macht den höchsten Gewinn

Den höchsten Gewinn hat im vergangenen Jahr die Energieversorgung Sehnde mit dem Verkauf von Strom und Gas gemacht: insgesamt gut 800.000 Euro. Davon sollen 216.000 Euro als finanzielles Polster in die Rücklage überführt werden. Der Rest wird an die Gesellschafter ausgeschüttet, neben den Stadtwerken Sehnde gehört das Energieversorgungsunternehmen Avacon dazu. Die etwas mehr als 300.000 Euro für die Stadtwerke – sie sind für Frisch- und Abwasser zuständig – steigert deren Überschuss damit auf rund 515.000 Euro. Etwa 360.000 Euro davon fließen in den Haushalt der Stadt, der Rest geht in die Rücklage.

Die Infrastrukturgesellschaft, die die Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden der ehemaligen Wohn-Bau Sehnde sowie die Verwaltung kommunaler Objekte betreibt, hat immerhin auch noch rund 78.000 Euro erwirtschaftet, um die das Eigenkapital aufgestockt werden soll.

Geschäftsführer Frank Jankowski-Zumbrink erwartet Überschüsse für die städtischen Tochterunternehmen auch in den kommenden Jahren – trotz der Corona-Pandemie. Quelle: Joachim Lührs (Archiv)

„Die wirtschaftliche Lage ist als gut zu bezeichnen“, schreibt Jankowski-Zumbrink in dem inzwischen von Wirtschaftsprüfern testierten Jahresbericht für die Stadtwerke. Für dieses Jahr rechnet er mit einem ähnlichen Ergebnis. Durch die Corona-Pandemie würden „nur geringe Beeinträchtigungen erwartet“. Risiken, die die Ertragslage gravierend verändern könnten, seien nicht erkennbar.

Weiter ähnliche Ergebnisse erwartet

Auch bei der EVS und bei der Infrastrukturgesellschaft hält der Geschäftsführer „die Ertragslage für zufriedenstellend“. Der Finanz- und Vermögenslage der EVS erteilt er sogar das Prädikat „gut“. In beiden Gesellschaften erwartet er in den nächsten Jahren ähnliche Ergebnisse. Auf dem Energiesektor sieht Jankowski-Zumbrink zwar wegen des starken Wettbewerbs und eines immer häufigeren Anbieterwechsels der Verbraucher gewisse Risiken, die aber als „nicht bestandsgefährdend“ einzuschätzen seien. Für die hochverschuldete Stadt sind die Einnahmen sehr wichtig. Denn die Schulden steigen im Laufe der beiden nächsten Jahre von derzeit 27,5 Millionen auf voraussichtlich etwa 64 Millionen Euro.

Der Rat muss die Jahresabschlüsse noch billigen und die Geschäftsführung sowie die Aufsichtsräte entlasten. Das ist meist nur Formsache und steht bei der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 19. November, um 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS), Am Papenholz 11, auf der Tagesordnung. Es werden die letzten Jahresberichte sein, die Jankowski-Zumbrink in Sehnde vorlegt: Der Geschäftsführer wechselt zum neuen Jahr zu den Stadtwerken Burgdorf.

Von Thomas Böger