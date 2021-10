Zu Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus plant die Stadt Sehnde am Freitag, 5. November, eine Veranstaltung im Forum der KGS. Eine Theatergruppe spielt das Stück „Kann denn Jubeln Sünde sein“.

Auch in diesem Jahr wird in Sehnde im Rahmen einer Gedenkfeier der Opfer des NS gedacht. Die drei Stolpersteine an der Nordstraße erinnern etwa an die Familie Schragenheim, die bis zur Arisierung 1938 an dieser Stelle ein Textilgeschäft betrieb. Quelle: Michael Schütz (Archiv)