Sehnde

Der extrem trockene Sommer im vergangenen Jahr hat den Fichten auf dem Sehnder Friedhof offenbar nachhaltig zugesetzt: Bei Kontrollen hat die Stadtverwaltung festgestellt, dass ein Großteil der Bäume massiv von Borkenkäfern befallen ist. Weil die Fichten deshalb ein Risiko für die Verkehrssicherheit darstellten, sind sie am Dienstag gefällt worden. Hinzu kommen noch Kronenpflegearbeiten am Restbestand, um der Gefahr von herunterfallendem Totholz zu begegnen, kündigt der Fachdienst Grünflächen an.

Eine der vier gefällten Fichten. Quelle: Katja Eggers

Am frühen Morgen waren Bauhofmitarbeiter mit Hubwagen und Motorsägen angerückt und hatten vier Fichten gefällt und zerkleinert. „Die Bäume waren gut 30 Meter hoch“, sagt Bauhofmitarbeiter Andreas Knöfel. Erst fielen die Kronen der Bäume, dann die Stämme. Mit der sogenannten Stubbenfräse wurden schließlich auch noch die Baumstümpfe weggefräst. Das Holz haben Knöfel und seine Kollegen zum Baubetriebshof transportiert.

„Die Wurzeln werden im Herbst bis auf 60 Zentimeter weggefräst, alles was tiefer liegt, bleibt im Boden und verrottet“, erklärt Sebastian Wels vom städtischen Fachdienst. Der Borkenkäfer habe in diesem Jahr leichtes Spiel mit den Fichten gehabt. „Wegen der Trockenheit konnten die Bäume kein Harz bilden und sich nicht wie sonst gegen die Käfer wehren.“

Oft Protest von Bürgern

Oft sei der Sinn von Baumfällungen für den Laien nicht sofort ersichtlich, sagt Wels. „Erfahrungsgemäß bleiben Proteste der Sehnder Bürger nicht aus.“ Dies zeige aber andererseits, welchen Stellenwert Bäume für die Menschen in der Stadt hätten. Grundsätzlich versuche die Stadtverwaltung, Bäume zu erhalten. Häufig sei es jedoch eine Gratwanderung zwischen diesem Wunsch und der Sicherheitsnotwendigkeit.

An der Rinde sind die Schäden durch den Borkenkäfer gut zu erkennen. Quelle: Katja Eggers

Friedhofsbäume fallen nicht unter Fällverbot

Zudem werde in der Bevölkerung häufig davon ausgegangen, dass Baumfällungen nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar erlaubt seien. Das sei jedoch nicht richtig und im Bundesnaturschutzgesetz in Paragraf 39 eindeutig geregelt. Alle Bäume in Haus- und Kleingärten, in Grünanlagen, auf Rasensportanlagen und auf Friedhöfen fielen demnach nicht unter die zeitlich befristeten Fäll- und Schnittverbote. Sie könnten auch zwischen dem 1. März und 30. September ohne Genehmigung gefällt und zurückgeschnitten werden, sofern sich darin keine „Lebensstätten wild lebender Tierarten“ befänden.

Die städtischen Mitarbeiter seien dafür geschult und überprüften das ganze Jahr über die Stadtbäume auf ihren Gesundheitszustand, ihre Standfestigkeit, Bruchsicherheit und Verkehrssicherheit, verdeutlicht die Stadtverwaltung. Im Herbst werden die Bauhofmitarbeiter zudem zwei Lebensbäume auf dem Friedhof fällen, bei denen die Kronen herausgebrochen sind.

Von Oliver Kühn und Katja Eggers