Sehnde

Jetzt, bei diesem feucht-kalten Wetter, kann man es sich noch nicht so richtig vorstellen. Aber wenn im Frühling die Sonne wieder länger herauskommt, wird es losgehen: Dann werden Sehnde und seine Ortsteile im buchstäblichen Sinne aufblühen. Ein Grund dafür ist das Anlegen von Blühflächen, welche die Stadt in der Kernstadt und in Ilten aufwendig maschinell und teils mit schwerem Gerät angelegt hat.

Mitarbeiter des Baubetriebshofs und einer Firma haben an der B65, der Gretenberger Straße und der Lehrter Straße kürzlich insgesamt 815 Quadratmeter sowie in Ilten an der Hindenburgstraße und Im Knick weitere 235 Quadratmeter mehrjährige Blühflächen mit Blumenzwiebeln angelegt – verteilt auf insgesamt 34 Beete. Die meisten Flächen in der Kernstadt sind mit dem Ortsrat Sehnde abgestimmt. Von den Gesamtkosten in Höhe von 11.000 Euro hat der Ortsrat Sehnde einen Anteil von 4000 Euro für die Kernstadt übernommen.

Teilweise kommt auch maschinelles Gerät zum Einsatz. Quelle: Stadt Sehnde

Insektenfreundliche Blühmischung

Insgesamt sind mehr als 43.000 gemischte, langlebige Blumenzwiebeln mit Wildpflanzencharakter in die Erde gebracht: Elfenkrokusse, Traubenhyazinthen, Blausternchen, Glockenscilla, Zwergnarzissen, Damentulpe und Zierlauch. Der Aufwand war dabei nicht gering, auf den größeren Flächen ohne Bäume sind sie maschinell, ansonsten von Hand gepflanzt worden. Alle Flächen seien danach zudem mit einer mehrjährigen, insektenfreundlichen Blühmischung eingesät worden, sagt Sabine Zilkenath vom Fachdienst Grünflächen und Klimaschutz: „Wir dürfen darauf gespannt sein.“ Die Flächen sollen extensiv gepflegt werden, was heißt, dass sie nur einmal zum Ende des Jahres gemäht werden und das Mähgut abgeräumt wird.

Lesen Sie mehr: Stadt will mehr als 100 Blühstreifen für Insekten schaffen

Darüber hinaus sind auch in vielen anderen Ortsteilen Ortsräte und Bürger tätig geworden, so wie etwa in Bilm, Bolzum, Dolgen, Evern, Haimar und Höver. Sie haben noch einmal etwa 20.000 Blumenzwiebeln gepflanzt, die aus Ortsratsmitteln in Höhe von insgesamt 2225 Euro finanziert wurden. Die Pflanzaktionen gehen auf das Programm Blühendes Sehnde der Stadt zurück, womit im Stadtgebiet in den nächsten Jahren mehr als 100 Blühstreifen anlegt werden, die als Lebensraum für Insekten wie Schmetterlinge und Bienen dienen – insgesamt rund 15.000 Quadratmeter.

Von Oliver Kühn