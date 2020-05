Sehnde

Ministerpräsident Stephan Weil hat es den Städten freigestellt, ab Mittwoch, 6. Mai, wieder ihre wegen der Corona-Pandemie gesperrten Spielplätze zu öffnen – und Sehnde packt diese Möglichkeit sogleich beim Schopfe. „Die Spielplätze können wieder genutzt werden, ebenso der Bouleplatz am Rathaus“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse. Dafür gelten bestimmte Auflagen: Um eine Überfüllung zu vermeiden, darf pro Kind nur eine erwachsene Begleitperson dabei sein, und Eltern sind für die Einhaltung der Abstandsregeln verantwortlich. Und die Kinder können sich freuen: Die Stadt hat in der Corona-Pause für fast 100.000 Euro acht Flächen und einen Bolzplatz deutlich aufgewertet und teilweise mit neuen, hochkarätigen Spielgeräten ausgestattet. In diesem Jahr folgen zudem weitere 16 Flächen mit einem Investitionsvolumen von und 160.000 Euro.

Nur eine Strafanzeige wegen unerlaubten Betretens

Die Spielplätze in Sehnde waren bisher zwar gesperrt, aber nicht abgesperrt. „Wir hatten nichts mit Flatterband gesperrt, weil wir uns nicht verbarrikadieren wollten“, sagt Kruse. Zudem wären Absperrungen ein riesiger Aufwand gewesen. Auch entsprechende Hinweisschilder habe es nicht gegeben. Denn das Betretungsverbot sei zudem allgemein bekannt gewesen und auch fast ausnahmslos eingehalten worden. „Das hat gut geklappt, die Ansprache an Eltern war die Ausnahme“, sagt der Verwaltungschef. Bußgelder habe man nicht verhängen müssen.

Nur am Jugendplatz an der Turnhalle an der Hugo-Remmert-Straße in Ilten habe er selbst wiederholt Jugendliche auf das Kontaktverbot hinweisen müssen. Lediglich einmal, am 27. März, traf es zwei Jugendliche tatsächlich: Diese hatten sich auf dem Spielplatz der gesperrten Kita Ladeholz getroffen. Die Polizei hatte das Duo kontrolliert und die Stadt informiert, die daraufhin Strafanzeige gestellt hatte.

Im ländlichen Raum sehe er auch nicht den großen Druck auf Spielpätze wie etwa in einem Ballungsraum wie der Stadt Hannover. Eine Maskenpflicht bestehe in den Außenanlagen nicht, doch sollten Eltern alle Kontakte auf ein Mindestmaß reduzieren. Sein Dank gelte nach der Corona-Zwangspause auch besonders den Kindern, sagt Kruse. „Die hatten die neuen Spielgeräte schon vor Augen, durften sie aber nicht nutzen.“

Seillandschaft ist Prunkstück bei Neuheiten

Dafür können sich die Kinder nun umso mehr freuen. „In der Zeit der Sperrung ist einiges Schönes passiert“, sagt Sabine Zilkenath, Fachdienstleiterin Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen. Besonders stolz sei sie auf den neu gestalteten Spielplatz an der Ricarda-Huch-Straße. Dort ist eine große Seilspiellandschaft mit Rutsche, Schachbrettbrücke, Kriechtunnel, Kletternetzen und Wespennetz entstanden, rund zehn mal 15 Meter groß.

So etwas gab es bislang es in Sehnde noch nicht, mit rund 55.000 Euro hat sie den Löwenanteil des 100.000-Euro-Pakets verschlungen. Während die meisten Teile zum Toben und Klettern einladen, können sich Kinder im Wespennetz aber auch mal eine Pause gönnen. Bei einem Sturz fallen sie zudem weich, der Untergrund ist mit Holzschredder als Fallschutz versehen.

Auf der Spielwiese an der Elise-Borsum-Straße sind der Torraum mit Holzschredder erneuert und ein neues Tornetz eingehängt worden. Quelle: Stadt Sehnde

Freuen können sich Kinder in der Kernstadt, die gern bolzen. Auf der Spielwiese an der Elise-Borsum-Straße ist der Torraum völlig neu hergerichtet worden. „Da stand früher immer Wasser“, erläutert Zilkenath. Nun ist der Boden ausgekoffert und mit Naturschotter als Drainageschicht gefüllt und obendrein mit Holzschnipseln ausgelegt worden. So versickert das Wasser besser, und der Boden ist nicht mehr matschig. Dies sei ein weiterer Versuch, nachdem man damit auf dem Bolzplatz an der Astrid-Lindgren-Grundschule bereits gute Erfahrungen gemacht habe. Zudem ist ein fehlendes Netz ersetzt worden – das erhöht den Spaß ungemein.

Ein Bild aus der Bauphase auf dem Spielplatz Am Rothbusch: Der Untergrund für das Dreifachreck wurde ausgekoffert, anschließend kamen eine Drainageschicht und Fallschutz darüber. Quelle: Stadt Sehnde

Auf dem Spielplatz Am Rothbusch ist ein Gurtsteg, eine Art Gummilaufband zwischen Pfosten, zum Balancieren und Springen wie auf einem Trampolin eingebaut worden. Auch ein Dreifachreck ist neu, nur die Doppelschaukel ist gebraucht – aber noch so gut wie neu, sagt Zilkenath. Sie stammt vom Spielplatz am Käthe-Kollwitz-Weg, weil dieser zurückgebaut und Teil des Außengeländes der Kita Ladeholz wird, nachdem deren Gebäude an der Ladeholzstraße wegen statischer Mängel geräumt werden musste.

Einsatz der Eltern hat sich gelohnt

Das gab es in Sehnde bislang noch nicht: Auf dem neuen Gerät am Bode-Ring in Rethmar können sich Kinder gegenübersitzen und sich gleichzeitig drehen, wippen und schaukeln. Das Absperrgitter und die Schutzfolie werden am Mittwoch abgebaut. Quelle: Katja Eggers

Auch der Platz im Osterkamp in Rethmar ist mit einer Karussell genannten Drehschale aufgerüstet worden, zudem ist er wegen des Verkehrs eingezäunt und neuer Rasen gesät worden. Eigentlich sollte er nach dem Spielplatzkonzept vor fünf Jahren aufgegeben werden, doch Eltern hatten sich für den Erhalt ein- und letztlich auch durchgesetzt. „Er hat auch eine idyllische Lage“, findet Zilkenath.

Auf dem zweiten Dorfspielplatz am Bode-Ring ist ein Gerät neu dazu gekommen, auf dem Kinder sich gegenübersitzen: Sie können sich dann um den Mittelpfeiler drehen, gleichzeitig aber auch wippen und schaukeln. So ein Gerät gab es bisher noch nicht in Sehnde. „Das ist was Besonderes“, meint Zilkenath. Der Sandspielbereich ist zudem auf 60 Zentimeter vertieft worden, damit das Buddeln noch mehr Spaß macht.

In Haimar auf dem Spielplatz In der Wörth können Kinder jetzt in einer Korbschaukel durch die Luft sausen – eine Attraktion, wie die Fachdienstleiterin meint. Sandkasten, Federwippen und Rutsche sind unverändert geblieben.

Richtig kicken können Kinder jetzt auch wieder auf dem Bolzplatz Evern. Zwei neue Metalltore laden zum Fußballspielen ein, zudem ist auch eine Kleinkindschaukel vorgesehen. Noch in diesem Jahr soll darüber hinaus ein Basketballkorb folgen. Die Fläche wollen Everner selbst pflastern, das Material bezahlt die Stadt.

Am Bärenkampsgraben in Ilten kommt noch ein Unterstand mit Bank als Wetterschutz über den Sandkasten. Quelle: Stadt Sehnde

Auch auf dem Spielplatz Bärenkampsgraben nahe der Straße Habichtshorst in Ilten hat sich etwas getan. Dort steht nun ein Trecker aus Holz samt Anhänger, ein Gemeinschaftswerk von Ortsrat und Stadt: Den Anhänger für rund 1000 Euro hat der Ortsrat bezahlt, den Trecker finanziert die Stadt. Noch in diesem Monat soll zudem ein Unterstand über dem Sandkasten als Wetterschutz gebaut werden. Eine Bank für Eltern darunter ist ebenfalls vorgesehen. Auch diesen bezahlt der Ortsrat – immerhin fast 11.000 Euro. Das war den Kommunalpolitikern wichtig, damit Eltern und Kinder bei schönem Wetter nicht mehr in der prallen Sonne sitzen müssen und bei Regen nicht nass werden.

Eine Übersicht mit Angaben über die Spielplätze sowie Fotos werde nun auch für die Website der Stadt Sehnde vorbereitet, kündigt Zilkenath an.

Spielplätze: Stadt investiert weitere 160.000 Euro in neun Ortsteilen Nach den 100.000 Euro, die mit Geld aus dem Haushalt des vergangenen Jahres aufgewertet wurden, investiert die Stadt in diesem Jahr weitere 160.000 Euro in Spielplätze – in acht Ortsteilen und in der Kernstadt. Sehnde: Auf den Spielplatz an der Friedrich-Ebert-Straße kommt eine barrierefreie Korbschaukel (9200 Euro), an den Brahmsweg ein Dreifachreck (1800 Euro) und auf den Platz Am Rothbusch eine Spielkombination mit Rutsche (17.000 Euro). Für die Ausgestaltung der im vergangenen Jahr neu angelegten Spielwiese Drösewiese stehen in Absprache mit der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) 5000 Euro zur Verfügung. Bilm: Der Spielplatz Tegtkamp wird erneuert und mit einer neuen Spielgerätekombination und einer Korbschaukel umgestaltet (34.000 Euro). Bolzum: Der Spielplatz an der Straße Hinter der Schule wird erneuert und mit einer neuen Spielgerätekombination samt Tunnel und einem Zweifachreck umgestaltet (34.200 Euro). Auch ein Sandkasten wird gebaut, die Sandbaustelle wird aber voraussichtlich erst im nächsten Jahr beschafft. Die Gestaltung sei mit interessierten Eltern und dem Ortsrat abgesprochen, sagt Fachdienstleiterin Sabine Zilkenath. Evern: Auf dem Bolzplatz Evern stehen nicht nur bereits zwei neue Tore. Dort entsteht zusätzlich ein Basketballkorb (5500 Euro). Die Spielfläche wollen Everner Bürger selbst pflastern, das Material dafür zahle die Stadt, sagt Zilkenath. Darüber hinaus bekommt der Spielplatz in Evern eine Gurtschaukel für Kleinkinder (2500 Euro). Gretenberg:Der Spielplatz im mit 123 Einwohnern kleinsten Sehnder Dorf am Schwarzen Weg wird umgestaltet und mit einer Spielegerätekombination ausgestattet (21.000 Euro). Haimar: Auf dem Spielplatz In der Wörth wird ein kleines Drehgerät installiert (4000 Euro), auf dem im Schladweg wird die Sechseck-Kletterkombination vervollständigt (3000 Euro). Höver: Auf dem Spielplatz Am Schulhof wird das Podest für die vorhandene Rutsche erneuert (6200 Euro), zudem wird ein Klettergerät angeschafft (6000 Euro). Ilten: Auf der Schmiedewiese werden zwei Hockeytore (2000 Euro) sowie ein kleines kombiniertes Schaukel-, Dreh- und Wippgerät aufgebaut (7600 Euro). Rethmar: Am Osterkamp gibt es nicht nur bereits ein sogenanntes Karussell, das wie ein Drehteller aussieht, für Eltern kommt noch eine Bank-Tisch-Kombination dazu (1000 Euro).

