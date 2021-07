Sehnde

Einen Feuerwehrbedarfsplan hat die Stadt Sehnde sich bereits von einem Büro erarbeiten lassen. Darin werden Mängel an Gerätehäusern ebenso aufgeführt wie fehlende oder in Kürze zu ersetzende Fahrzeuge. Nicht festgelegt ist jedoch, welches Haus wann umgebaut oder durch einen Neubau ersetzt werden soll. Auch die Reihenfolge bei der Fahrzeugbeschaffung ist noch offen, ebenso die Struktur der zurzeit 13 Ortsfeuerwehren: Soll es nach der Fusion von Müllingen und Wirringen weitere Zusammenschlüsse geben? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Sehnder Feuerwehren soll nun eine Arbeitsgruppe beantworten.

Nach einem Vorschlag des Ausschusses für Brandschutz, Ordnung und Ehrenamt sollen ihr sechs Vertreter der Politik – für jede Partei einer –, fünf der Feuerwehr und zwei der Verwaltung angehören. Stadtbrandmeister Jochen Köpfer hätte sich zwar lieber ein kleineres Gremium gewünscht, aber der Ausschuss war anderer Meinung. Wenn der Rat die Entscheidung bestätigt, wird die Gruppe nach Angaben des Ausschussvorsitzenden Karl-Heinz Grun Anfang August die Arbeit aufnehmen. Geplant ist laut Grun, dass noch der alte Rat die künftige Strategie beschließen soll. Er kommt letztmalig voraussichtlich im Oktober zusammen.

Viele Mängel an Gerätehäusern

Die Gruppe wird eine Reihe von nicht einfachen Entscheidungen zu treffen haben – oder dem Rat jeweils Alternativen vorlegen müssen. Viel Geld wird in die Gerätehäuser investiert werden müssen. Nach Einschätzung der Firma Luelf & Rinke, die Kommunen in Sicherheitsfragen berät, besteht bei sechs der 13 Häuser „deutlicher Handlungsbedarf“. An vier weiteren wurden ebenfalls Mängel entdeckt, die in den nächsten Jahren behoben werden müssten. Nur in dem (relativ neuen) Gebäude in Müllingen-Wirringen ist alles in Ordnung, und in Ilten sowie Rethmar gibt es nur „nachrangigen Handlungsbedarf“.

Die Häuser in Sehnde und Haimar müssen nach Einschätzung der Gutachter durch einen Neubau ersetzt werden. In Haimar geschieht das bereits. Eigentlich sollte das neue Domizil schon in diesem Monat bezogen werden, doch es gab Verzögerungen. In Bilm, Wassel und Wehmingen ist sowohl ein Um- als auch ein Neubau denkbar. In Bolzum, Dolgen, Evern, Höver und Klein Lobke genügt laut Bedarfsplan ein Umbau, um die festgestellten Mängel zu beheben. In Höver ist schon mit einem Anbau begonnen worden. Darüber hinaus müssen neun neue Fahrzeuge angeschafft werden.

Personal ist ausreichend vorhanden

Beim Personal sehen die Berater Sehndes Feuerwehren gut aufgestellt: Die Werbeaktionen der vergangenen Jahre hätten Wirkung gezeigt, heißt es unter Verweis auf einen Anstieg der aktiven Kräfte um 37 Frauen und Männer seit 2017. Verbessern sollte sich jedoch die Verfügbarkeit tagsüber: Weil sie auswärts arbeiten, ist rund die Hälfte der Sehnder Feuerwehrleute erst abends einsatzbereit. In den nächsten fünf Jahren werden zwölf Aktive ausscheiden, weil sie die Altersgrenze von 67 Jahren erreichen. Im gleichen Zeitraum könnten theoretisch fast 130 Nachwuchskräfte aus den Jugendfeuerwehren nachrücken, doch erfahrungsgemäß bleibe nur etwa ein Drittel davon langfristig dabei.

Zur Struktur der Sehnder Feuerwehr äußern sich die Berater nur zurückhaltend. Einerseits „ergeben sich keine zwingenden Eingriffe in die Standortstruktur“. Andererseits sollte „hinsichtlich der Ortswehren Bolzum und Wehmingen die Bereitschaft für einen freiwilligen Zusammenschluss geprüft werden“, meinen die Gutachter.

Von Thomas Böger