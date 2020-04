Sehnde

Die Corona-Pandemie hat den Veranstaltungskalender der Stadt nun bis zu den Sommerferien komplett zum Erliegen gebracht. Ursprünglich ging die Frist, bis zu der die Verwaltung eigene Veranstaltungen abgesagt hatte, nur bis Ende April. Nun hat die Verwaltung vorsorglich beschlossen, die Frist für Veranstaltungsabsagen bis zum 15. Juli zu verlängern. Die Entwicklung der Corona-Krise könne schwer vorhergesagt werden und erschwere deshalb die Planungen und Vorbereitungen für künftige Veranstaltungen, heißt es aus dem Rathaus.

„Wir haben es uns mit dieser Entscheidung nicht leicht gemacht und sind uns bewusst, dass die Maßnahme weiterhin Einschnitte in die Lebensumstände unserer Bevölkerung bedeutet“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse bedauernd. Er sei sich aber sicher, dass die Stadt angesichts der Lage auf breites Verständnis stoße.

Sommerferienpass wird weiter geplant

Betroffen sind davon das Wiesenfest des Bündnisses für Familie am 6. Juni, das Sommerfest der Aktion Rucksack am 20. Juni und das Kabarett „Der rote Stuhl“ mit Thomas Kreimeyer am 25. Juni, das zusammen mit dem Klinikum Wahrendorff, der Sparkasse Hannover und dem Stadtmarketing Lehrte geplant war. Zurzeit werde für einzelne Veranstaltungen geklärt, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Planungen für den Sommerferienpass dagegen gehen regulär weiter, betont die Verwaltung.

Wann das Waldbad Sehnde eröffnet wird, steht noch in den Sternen. Quelle: Katarina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Eröffnung von Waldbad noch ungewiss

Ob die verlängerte Frist auch für die Eröffnung des Waldbades gilt, stehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest, teilt die Stadt mit. Die Vorbereitungen seien zwar angelaufen, aber mit dem traditionellen Anbaden Mitte Mai wird es definitiv nichts. Ziel sei, dass mit einem Vorlauf von zwei Wochen der Betrieb aufgenommen werden könnte, wenn dies wieder zulässig ist. Deshalb könne derzeit auch noch nicht gesagt werden, wann der Vorverkauf der Badekarten beginne.

Von Oliver Kühn