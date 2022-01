Sehnde

Kinder in Osteuropa können in der Schule künftig an Tischen und Stühlen aus Sehnde sitzen. Die Stadt hat in den vergangenen Wochen an ihren fünf Grundschulen und der Kooperativen Gesamtschule (KGS) etliche gebrauchte Möbel aussortiert. Insgesamt sind dabei etwa 100 Schülertische, rund 400 Stühle, zehn Regale und eine mobile grüne Kreidetafel zusammengekommen. Weil die Möbel noch in einem guten, gebrauchsfähigen Zustand sind, wurden sie an den gemeinnützigen Verein Aquila gespendet.

Aquila ist ein Hilfswerk, das die Missionsarbeit von Gemeinden unterstützt, um gezielte Projekte in Kasachstan, Kirgistan, Moldawien, Sibirien, Ukraine und Usbekistan zu verwirklichen. Den Kontakt zu dem Verein hat Wilhelm Binder, Hausmeister der Grundschule Breite Straße, hergestellt.

Mehrere osteuropäische Schulen profitieren

Kürzlich haben Helfer des Hilfskomitees die Schulen in Sehnde angefahren und dort die ausgemusterten Schulmöbel mit dem Lastwagen abgeholt. Von dem Mobiliar profitieren in Osteuropa gleich mehrere Schulen in unterschiedlichen Ländern: Der größte Teil wurde nach Moldawien in Südosteuropa gebracht. In das Nachbarland Rumänien ging ebenfalls ein großer Teil der gespendeten Möbel. Die restlichen Tische und Stühle haben die Helfer nach Usbekistan in Zentralasien transportiert.

Auch eine grüne Kreidetafel wird auf die Reise nach Osteuropa geschickt. Quelle: privat

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse und Fachdienstleiter Wolfgang Bruns freuten sich über die nachhaltige Nutzung. „Das ist besser, als die Möbel zu entsorgen oder zum Sperrmüll zu geben“, findet Bruns. Aussortierte Schulmöbel lagern Sehndes Schulen sonst zunächst auf ihren Dachböden oder in ihren Kellern ein, um sich bei Bedarf gegenseitig auszuhelfen. Mit der Zeit waren die Lager jedoch sprichwörtlich aus allen Nähten geplatzt.

Stadt fragte zunächst im Ahrtal an

Die Stadt hatte dann zunächst im Ahrtal nachgefragt, ob dort nach der verheerenden Flutkatastrophe im Juli noch Schulmöbel benötigt werden. Die dortige Landkreisverwaltung hatte jedoch bereits eine große Spendenbereitschaft erfahren und das Angebt aus Sehnde dankend abgelehnt.

Der Lastwagen ist voll mit Schulmöbeln aus Sehnde. Quelle: privat

Laut Bruns sollen ausrangierte Schulmöbel auch künftig für den guten Zweck gespendet werden. In der Vergangenheit hatte es solche Spendenaktionen bereits gegeben. „Aber das ist viele Jahre her.“

Von Katja Eggers